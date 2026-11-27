Viitorul a milioane de tineri europeni se decide în lunile următoare la Bruxelles. Iar cei care au cel mai mult de pierdut sunt, ca de fiecare dată, studenții din familii cu venituri medii și mici, cei pentru care plecarea la studii este un calcul dificil, pentru că biletul de avion, chiria, garanția la proprietar, toate trebuie plătite în avans de părinți.

Pentru ei a votat Parlamentul European, în octombrie, cea mai mare sumă din istoria programului Erasmus, 47,39 miliarde de euro, cu aproape 7 miliarde peste propunerea inițială a Comisiei Europene.

Din păcate însă, efortul de a aduce în program cât mai mulți tineri și profesori depinde acum de negocierea între guvernele statelor membre, care vor decide suma finală.

România pornește din urmă pentru că, la noi, acest calcul se face în mii de familii. Tineri elevi și studenți care au câștigat prin concurs un loc de studii în străinătate renunță la această oportunitate înainte să plece, pentru că banii de drum, prima chirie și garanția cerută de proprietar trebuie scoși din buzunarul familiei înainte ca bursa să ajungă în cont.

Iar cifrele arată că sub 10% dintre studenții români plecați prin Erasmus vin din familii cu posibilități reduse, ceea ce este cu mult sub țintele europene. Deocamdată, de bursele europene se bucură tot copiii care și-ar fi permis experiența și fără Erasmus.

„Am văzut prea mulți tineri care câștigă un loc și renunță deoarece familia nu poate plăti, în avans, drumul, chiria și garanția cerute de proprietari. Ceea ce se întâmplă acum este o nedreptate pe care Europa o poate repara, și am cerut ca bursa să acopere costurile reale din orașul în care ajunge studentul, iar măcar unul din cinci tineri care pleacă să vină dintr-o familie modestă“, spune europarlamentarul Gabriela Firea, membră a grupului S&D și a Comisiei pentru cultură și educație.

Astăzi, bursa este cam aceeași indiferent dacă studentul ajunge într-o capitală cu chirii uriașe sau într-un orășel ieftin, iar diferența trebuie să o acopere părinții. Regulile votate de Parlamentul European, care trebuie acum apărate în fața guvernelor, spun că bursa va ține cont de chiria și de prețurile din orașul în care ajunge copilul și va crește odată cu scumpirile.

În plus, amendamente depuse de Gabriela Firea în raportul adoptat merg și mai departe și cer ca prima chirie și garanția să se plătească chiar din program, nu de familie, pentru ca niciun tânăr să nu fie nevoit să rămână acasă pentru că nu are suficienți bani. Și, pentru că despre aceste burse se află de multe ori prea târziu sau deloc, eurodeputata a cerut ca informația să vină la copii, nu să o caute copiii și părinții pe website-uri, ci să fie comunicată activ în școli, în licee, chiar și în biblioteci.

Dar organizațiile studențești și universitățile europene avertizează că nici aceste sume nu acoperă nevoile reale de mobilitate, mai ales că noul program preia și voluntariatul european, adică mai multe misiuni din aceiași bani. De aceea, pentru social-democrații europeni, cele 47,39 de miliarde votate de Parlament nu sunt un buget „generos“, ci pragul minim de la care Erasmus își poate ține promisiunile. Iar pentru studenții români, rezultatul negocierilor se va măsura în câți dintre cei care câștigă un loc vor putea, de data aceasta, să și plece.

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D: https://www.socialistsanddemocrats.eu/ro

Consultă aici notificarea de transparență în conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/900.