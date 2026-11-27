Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, a raportat vânzări consolidate de 1,16 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2026, în creștere cu 1,1% față de perioada similară din 2025. Trimestrul al treilea a adus cele mai mari vânzări din acest an, de 409,3 milioane de lei, cu 8,7% peste nivelul înregistrat în trimestrul precedent și cu 0,8% mai mult decât în T3 2025.

Evoluția a fost susținută de intensificarea campaniilor de marketing și a ofertelor promoționale, dar și de contribuția restaurantelor deschise în ultimele 12 luni, în special a celor operate sub brandul Taco Bell și în Republica Moldova.

În privința profitabilității, EBITDA normalizată a ajuns la 38,7 milioane de lei în trimestrul al treilea, cu aproximativ 36% peste nivelul din T2. Profitul net normalizat a urcat la 17,3 milioane de lei, de peste două ori mai mult decât în trimestrul anterior. Marja EBITDA normalizată a fost de 9,4%, cel mai ridicat nivel din acest an.

Comparativ cu T3 2025, însă, EBITDA normalizată a scăzut cu 10,8%, iar profitul net normalizat a fost mai mic cu 31,2%. Compania pune această evoluție pe seama investițiilor mai mari în marketing, a costurilor asociate extinderii rețelei și a presiunilor care continuă să afecteze consumul.

„Trimestrul al treilea confirmă capacitatea Grupului de a genera creștere într-un mediu de consum care rămâne dificil. Evoluția ascendentă a vânzărilor, dinamica foarte bună a Taco Bell și rezultatele din Republica Moldova, ne arată că strategia de dezvoltare și diversificare a portofoliului creează noi oportunități pentru business. În același timp, suntem conștienți că piața continuă să fie caracterizată de un consum prudent, iar performanțele diferă de la un brand la altul. De aceea, continuăm să investim în conceptele și formatele cu potențial de creștere, dar și să ajustăm operațiunile acolo unde este necesar. Prioritatea noastră rămâne construirea unui portofoliu diversificat și eficient, capabil să susțină dezvoltarea Grupului pe termen lung”, a declarat Călin Ionescu, CEO al Sphera Franchise Group.

România a generat vânzări de 349,8 milioane de lei în trimestrul al treilea, reprezentând 85,5% din totalul Grupului. Valoarea este cu 0,9% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce în T2 fusese consemnată o scădere de 1,6%.

În Italia, vânzările au ajuns la 50,2 milioane de lei, în scădere cu 3,8% față de T3 2025. Totuși, declinul s-a temperat comparativ cu cel de 7,6% înregistrat în trimestrul anterior. Rezultatele din această țară continuă să fie influențate de condițiile dificile de consum și de închiderea a două restaurante în prima jumătate a anului.

Cea mai puternică evoluție a fost raportată în Republica Moldova, unde vânzările au crescut cu 31,4%, până la 9,3 milioane de lei. Extinderea rețelei a avut o contribuție importantă, inclusiv prin deschiderea primului restaurant Taco Bell din țară, la Chișinău, și a unei unități KFC în Bălți. Piața moldovenească a reprezentat 2,2% din vânzările totale ale Grupului în T3.

KFC a rămas principalul contributor la veniturile Sphera Franchise Group, cu vânzări de 354 de milioane de lei în trimestrul al treilea, în creștere cu 0,3% față de aceeași perioadă din 2025. Brandul a revenit pe creștere după scăderea de 2,2% din T2 și a generat 86,5% din vânzările totale ale Grupului.

Taco Bell s-a menținut pentru al șaptelea trimestru consecutiv drept cel mai dinamic brand din portofoliu. Vânzările sale au ajuns la 32,1 milioane de lei în T3, cu 17,7% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. În primele nouă luni, creșterea a fost de 13,6%. Ponderea brandului în vânzările totale ale Grupului a urcat de la 6,7% la 7,8% într-un singur an, pe fondul dezvoltării rețelei.

În schimb, Pizza Hut a înregistrat vânzări de 22,1 milioane de lei, în scădere cu 12,7% față de T3 2025. Brandul a reprezentat 5,4% din totalul vânzărilor, într-un context dificil pentru segmentul casual dining, afectat de reducerea cheltuielilor discreționare ale consumatorilor și de închiderea a șapte restaurante în primul trimestru al anului.

Cioccolatitaliani, brand aflat încă într-o etapă incipientă de dezvoltare în Italia, a raportat vânzări de 1,1 milioane de lei, mai mult decât dublu față de cele aproximativ 500.000 de lei din T3 2025.

La nivelul primelor trei trimestre, România a generat venituri de 998 de milioane de lei, în creștere cu 1,3% față de perioada similară din 2025 și reprezentând 85,7% din totalul Grupului. Italia a contribuit cu 140,5 milioane de lei, în scădere cu 3,3%, în timp ce Republica Moldova a raportat 25,3 milioane de lei, în creștere cu 22,6%.

EBITDA a însumat 90,7 milioane de lei în primele nouă luni, cu 4,3% sub nivelul din perioada similară a anului trecut. EBITDA normalizată, care exclude elementele nerecurente, a ajuns la 91,2 milioane de lei, în scădere cu 5,2%.

„La nivelul celor nouă luni, creșterea vânzărilor a fost susținută de contribuția restaurantelor deschise recent, în special sub brandul Taco Bell și în Republica Moldova. În același timp, continuăm să operăm într-un context în care consumatorii sunt foarte atenți la cheltuieli, iar investițiile necesare pentru dezvoltarea rețelei și susținerea brandurilor se reflectă în rezultatele pe termen scurt. Un aspect important este că am reușit să menținem sub control costurile cu materiile prime și personalul, în timp ce cheltuielile administrative au scăzut. Continuăm să urmărim cu atenție eficiența operațională și alocarea resurselor, astfel încât să susținem dezvoltarea businessului și să consolidăm profitabilitatea pe măsură ce noile restaurante ajung la maturitate”, a declarat Valentin Budeș, CFO al Sphera Franchise Group.

Compania a precizat că măsurile de eficientizare au contribuit la controlul cheltuielilor. În T3, costurile cu alimentele și materialele au crescut cu numai 0,1% față de anul anterior, ajungând la 31,3% din vânzări. Cheltuielile cu salariile și beneficiile angajaților au rămas, de asemenea, aproape neschimbate, înregistrând o ușoară scădere de 0,1%.

Sphera Franchise Group și-a continuat extinderea în trimestrul al treilea. În Popești-Leordeni a fost deschis primul restaurant KFC din România în format Delivery Carry Out, iar în Bran a fost inaugurată o nouă unitate KFC Drive-Thru. Grupul a operat, de asemenea, două restaurante sezoniere, KFC și Taco Bell, în cadrul proiectului Nibiru din Costinești.

La 30 septembrie 2026, compania avea 178 de restaurante în România, Italia și Republica Moldova. Extinderea a continuat și după încheierea perioadei de raportare, prin inaugurarea unei unități KFC Drive-Thru în Oradea Shopping City, a unui restaurant Cioccolatitaliani în Parma și a unei noi locații Taco Bell în centrul comercial Vulcan Value Center din București.

În ceea ce privește acționarii, Sphera Franchise Group va distribui în decembrie a doua tranșă de dividende din acest an, în valoare brută de 0,932 lei pe acțiune. În luna iunie a fost plătită o primă tranșă de 1,06 lei brut pe acțiune.

Astfel, dividendele aprobate în 2026 vor însuma aproximativ 77 de milioane de lei, echivalentul a 1,992 lei brut pe acțiune. Randamentul brut cumulat al celor două distribuții este de 5,71%, raportat la prețul de închidere al acțiunii SFG la datele ex-dividend aferente fiecărei tranșe.

Sphera Franchise Group este listată la Bursa de Valori București din 2017, sub simbolul SFG, și operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut, Taco Bell și Cioccolatitaliani. Grupul are peste 175 de restaurante și aproximativ 5.000 de angajați în România, Republica Moldova și Italia.