Uniunea Studenților din România | UNI lansează astăzi CNDOS 2026, Cercetarea Națională privind Drepturile și Obligațiile Studențești. Este primul raport privind aplicarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului construit din răspunsurile directe ale studenților. Studenți din 41 de universități ne-au spus ce li s-a întâmplat, concret, în anul universitar 2025-2026.

Din aceste răspunsuri, UNI a calculat Indicele Național de Respectare a Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului (INRC). Rezultatul este 64,6 din 100. Codul se respectă doar în aproximativ două situații din trei. La siguranța în universitate, scorul coboară la 47,4, sub jumătate.

Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului a fost aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4394 din 7 mai 2024, în baza Legii nr. 199/2023 a învățământului superior. Este documentul care spune, la nivel național, ce poate cere un student de la universitatea lui: fișa disciplinei, baremul în 24 de ore de la examen, bursa pe 12 luni, consiliere gratuită, un mediu fără discriminare și hărțuire.

Codul a fost propus de federațiile studențești naționale, iar legea le dă acestora și sarcina de a verifica, anual, cum este respectat. Doi ani după intrarea lui în vigoare, nimeni nu măsurase acest lucru întrebându-i direct pe studenți. CNDOS face exact asta și poate fi refăcut în fiecare an, cu aceleași întrebări.

Bursele întârzie și nu acoperă traiul Bursa ajunge târziu la majoritatea bursierilor și acoperă prea puțin din traiul lor. Peste 8 din 10 bursieri (82,0%) au primit-o cu întârziere, iar 4 din 10 spun că întârzierea e ceva obișnuit. Pentru aproape 7 din 10 bursieri, bursa nu acoperă nici jumătate din cheltuielile lunare. Codul garantează bursa pe 12 luni, dar din 2025 un alt ordin al aceluiași minister o limitează la perioada activităților didactice: 3 din 4 bursieri au primit-o doar în lunile de cursuri. După schimbarea regulilor, aproape 1 din 10 studenți s-a gândit să renunțe la facultate.

Dintre drepturile academice, baremul este cel care lipsește cel mai des. Doar 1 din 6 studenți l-a primit în 24 de ore la toate examenele, iar peste 1 din 3 nu l-a văzut niciodată. În anii terminali, peste jumătate. Mai mult de jumătate dintre studenții care au contestat o notă spun că profesorul care i-a evaluat a rămas în comisie și le-a judecat propria contestație.

Cele mai multe abuzuri din universități nu ajung niciodată într-o sesizare oficială. 1 din 5 studenți spune că a trăit personal discriminare, umilire, hărțuire sau propagandă în universitate. Din 158 de studenți afectați, doar 7 au făcut o sesizare oficială și doar 3 au văzut cazul rezolvat. 7 din 10 studenți nu cunosc niciun canal prin care ar putea sesiza un abuz, iar doar 1 din 4 crede că o sesizare ar fi tratată corect și fără urmări pentru el.

Spațiul universitar nu mai este ferit de propagandă și de mesaje extremiste. 1 din 6 studenți a văzut materiale de partid sau de candidat în universitate, iar aproape la fel de mulți, mesaje radicale sau extremiste. 1 din 6 crede că România ar fi mai bine condusă de un lider fără control parlamentar, iar 1 din 10 consideră violența justificată pentru o cauză politică.

Pentru mulți studenți, costul transportului decide dacă ajung la cursuri. Aproape 4 din 10 studenți au lipsit de la cursuri din cauza costului sau a duratei drumului, iar printre navetiștii zilnici, 2 din 3. 8 din 10 studenți care stau în chirie nu știu că pot cere subvenția pentru cazare.

Puțini studenți știu ce le garantează Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului. Doar 1 din 7 își cunoaște bine drepturile. Cei care le cunosc le văd respectate mult mai des: indicele lor este cu aproape 19 puncte mai mare.

Raportul propune 29 de măsuri, adresate pe nume Ministerului Educației și Cercetării, Guvernului și Parlamentului, universităților, ARACIS, autorităților locale și organizațiilor studențești. 16 dintre ele nu costă nimic: schimbă reguli, termene și proceduri. Pachetul de bază propus pentru 2027 costă între 1,5 și 2 milioane de lei pe an, adică sub 30 de bani pe student, pe lună.

1. Plata burselor până la o dată fixă în fiecare lună, stabilită prin ordin al ministrului, și acordarea burselor sociale pe tot anul calendaristic, așa cum prevede Codul. 2. Publicarea baremului pe platforma universității în cel mult 24 de ore de la examen, cu data și ora înregistrate automat.

3. Comisii de contestații din care profesorul care a corectat lucrarea nu poate face parte. 4. Un ombudsman al studenților în fiecare universitate și un birou național pentru sesizările nesoluționate local sau pentru cazurile în care studentul se teme de represalii.

5. Incompatibilitate între funcțiile de conducere din universitate și funcțiile de conducere în partide politice, alături de o campanie națională de prevenire a radicalizării, construită împreună cu organizațiile studențești. 6. Un pilot național cu 24 de călătorii gratuite pe an cu trenul, adică o călătorie dus-întors pe lună, și decontarea directă a transportului local, după modelul care funcționează deja în Cluj-Napoca. 7. Prezentarea Codului și a canalelor de sesizare fiecărui student din anul I, în prima săptămână de cursuri, și informarea activă despre subvenția de cazare.

8. Distribuirea CNDOS 2027 prin canalele oficiale ale universităților, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, astfel încât ediția a doua să ajungă la cel puțin 10.000 de studenți.

„Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului a fost scris de federațiile studențești și aprobat de Minister în 2024. Doi ani mai târziu, am mers la studenți și i-am întrebat dacă se aplică. Răspunsul lor este o notă de 64 din 100. Nu cerem drepturi noi. Cerem ca cele care există deja să ajungă la student: bursa la timp, baremul după examen și un loc unde poți spune că ai fost umilit fără să-ți fie frică de consecințe. Șaisprezece dintre măsurile noastre nu costă niciun leu. Le mai lipsește doar voința de a fi aplicate”, a declarat Laurențiu-Gabriel Dincă, Președintele Uniunii Studenților din România.

CNDOS 2026 este o anchetă online realizată între 2 august și 27 octombrie 2026. Chestionarul a fost completat de 867 de studenți, iar 753 de răspunsuri au trecut verificările de calitate și intră în analiză. Intervalele de încredere sunt calculate pe universități. Ajustat la structura națională a populației studențești pe gen și ciclu de studii, pe baza datelor INS, indicele devine 65,6, iar concluziile nu se schimbă. Metodologia completă, testele de robustețe și distribuția tuturor răspunsurilor sunt publice, în anexa tehnică a raportului. Raportul complet, anexa tehnică și sinteza de o pagină sunt disponibile la uniunea- studentilor.ro/cndos2026.

O treime din drepturile studenților rămân doar pe hârtie.