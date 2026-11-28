Autoritățile de la București pregătesc o nouă abordare pentru modernizarea administrației publice și eliminarea birocrației excesive. Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, consideră că România traversează o perioadă crucială în care noile tehnologii pot rezolva probleme vechi de decenii, precum lipsa de comunicare dintre sistemele informatice ale instituțiilor publice.

Oficialul guvernamental susține că statul român trebuie să profite de avansul tehnologic actual pentru a lega între ele bazele de date deja existente, fără a mai aștepta proiecte masive și de lungă durată. Prin utilizarea unor instrumente de bază din zona inteligenței artificiale, instituțiile ar putea face schimb de informații mult mai rapid, adaptându-se la realitățile prezente din administrație.

”Inteligenţa artificială putem s-o folosim în felul următor – de asta a devenit piesa centrală şi în ceea ce priveşte digitalizarea – să luăm statul aşa cum este, cu bune şi cu rele. Şi atunci, dacă avem două instituţii care au un sistem sau o bază de date care este consistentă în sine şi în partea cealaltă la fel, atunci, folosind nişte unelte elementare de inteligenţă artificială, putem să le conectăm.

Şi dacă facem lucrul ăsta cu fiecare pereche, cu fiecare două entităţi, atunci putem să obţinem, să ajungem la acelaşi rezultat mult mai repede, poate dintr-o anumită perspectivă, nu aşa de bine structurat sau aşezat, cum ne-ar fi plăcut în perioada anterioară, dar cu siguranţă eficient, după standardele sau după tehnologia actuală. Asta spun, că ne aflăm într-un moment extrem de interesant, cât şi important, şi ar trebui să profităm, ca stat, de situaţia în care ne aflăm”, a declarat Bogdan Dumitru la TVR Info.

Discuția despre digitalizarea administrației a vizat și problema majoră cu care se confruntă zilnic cetățenii: drumurile inutile la ghișee și obligativitatea de a prezenta copii xerox după documente pe care statul le deține deja. Întrebat dacă tehnologia poate suplini blocajele administrative de până acum, ministrul a explicat că noile sisteme vor fi doar un instrument de lucru, nu o entitate autonomă care ia decizii de una singură.

”Ne poate ajuta. Evident, nu face singură. Nu ne dorim lucrul ăsta. În, în spatele ei sau, mai exact, în faţa ei va sta un om sau o echipă care vor ghida aceste sisteme. Adică, ce spun este, lucrăm cu uneltele existente, dar o echipă de oameni sau mai multe vor face lucrul ăsta. Adică nu aş vrea să-şi imagineze cineva că în instituţiile statului o să pornim agenţi şi care o să se plimbe liniştiţi prin ecosistem. Nicidecum”, a subliniat ministrul Digitalizării.

Prin această strategie, factorul uman rămâne elementul central în procesul de transformare digitală, specialiștii urmând să coordoneze și să verifice modul în care algoritmii conectează sistemele informatice ale statului.