Peste 3,35 milioane de noi locuri de consum din România urmează să fie integrate în sistemele de măsurare inteligentă în următorii doi ani, după ce Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, joi seară, actualizarea calendarului de implementare a contoarelor inteligente pentru perioada 2027–2028. Măsura vizează modernizarea rețelelor electrice la nivel național și schimbă modul în care consumatorii își gestionează energia electrică.

”70% dintre locurile de consum din România vor fi integrate în sistemele de măsurare inteligentă până la 31 decembrie 2028! ANRE a aprobat actualizarea calendarului de implementare a contoarelor inteligente pentru perioada 2027–2028”, anunţă ANRE.

Reprezentanții instituției subliniază că operatorii de distribuție a energiei electrice și-au asumat deja integrarea acestor peste 3,35 milioane de noi puncte de consum în intervalul menționat.

Implementarea acestor echipamente moderne nu este doar o recomandare, ci o obligație fermă pentru companiile din domeniu, care vor fi verificate strict de către autoritatea de reglementare.

”Ţinta de 70% la nivel naţional, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuţie şi l-au asumat prin planurile de implementare aprobate. ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului, iar nerespectarea obligaţiilor stabilite prin reglementările şi deciziile ANRE poate atrage sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare”, a declarat George Niculescu, preşedintele ANRE.

Conform informațiilor furnizate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, trecerea la contorizarea inteligentă oferă avantaje directe și imediate utilizatorilor finali, eliminând o serie de proceduri birocratice lunare:

facturarea se va realiza exclusiv pe baza consumului real înregistrat, astfel încât clienții nu vor mai fi nevoiți să transmită periodic indexul autocitit;

consumatorii vor avea acces la o monitorizare mult mai detaliată a energiei utilizate, ceea ce le va permite să își optimizeze costurile lunare;

eventualele întreruperi în alimentarea cu energie electrică vor fi identificate mult mai rapid de către echipele tehnice.

Finanțare europeană pentru digitalizarea rețelelor electrice

Proiectele de extindere a rețelelor de contorizare inteligentă nu se bazează exclusiv pe fondurile proprii ale operatorilor. Aceste investiții majore beneficiază și de oportunități importante de finanțare europeană, inclusiv prin intermediul Fondului pentru modernizare, un instrument financiar dedicat susținerii modernizării și digitalizării infrastructurii energetice din România.