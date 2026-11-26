Datoria publică a României a depășit din nou pragul critic de 60% din Produsul Intern Brut (PIB), ajungând la nivelul de 61,1% la finalul lunii august 2026. Situația a fost analizată în cadrul ședinței de Guvern de joi, în baza unei note de informare prezentate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care vizează aplicarea prevederilor legale pentru menținerea echilibrului financiar al țării.

La finalul reuniunii Executivului, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a explicat că documentul adus în atenția miniștrilor detaliază consecințele juridice și economice generate de depășirea acestui plafon stabilit prin Legea responsabilității fiscal-bugetare.

”Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a prezentat în şedinţa de guvern informarea cu tema ”Implicaţiile legii responsabilităţii fiscal-bugetare 69/ 2010, ca urmare a depăşirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB”. Este o notă de informare care prezintă implicaţiile depăşirii acestui prag, în conformitate cu prevederile legii responsabilităţii fiscal-bugetare, dar şi măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice”, a anunțat Dan Cărbunaru după ședința de Guvern.

Potrivit datelor oficiale cuprinse în nota prezentată de Ministerul Finanțelor, atingerea nivelului de 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026 obligă autoritățile să activeze mecanismele prevăzute de legislația în vigoare. Purtătorul de cuvânt al Executivului a subliniat că aceste măsuri urmează să fie evaluate atent la nivelul cabinetului, astfel încât finanțele publice să rămână sustenabile pe termen mediu și lung.

Deși depășirea pragului de 60% din PIB declanșează proceduri specifice de ajustare și control bugetar, reprezentanții Guvernului arată că evoluția acestui indicator a înregistrat fluctuații similare și în perioadele anterioare.

”Este un prag care a oscilat, a spus şi domnul ministru de Finanţe, au fost situaţii în care s-a mai depăşit puţin, peste 60%, apoi a coborât, iată că a revenit la 61,1%”, a mai spus Dan Cărbunaru.