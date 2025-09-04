Economie Contorizarea inteligentă în România. Planul Guvernului pentru milioane de români







Guvernul a adoptat joi un memorandum care introduce măsuri pentru reducerea facturilor la energie și crearea unei piețe mai transparente și funcționale. Printre acestea se numără reducerea etapizată a prețului la energia electrică și implementarea unor mecanisme moderne, precum contorizarea inteligentă.

-Selectarea unui operator care să asigure lichiditatea pe piața de energie.

-Stimularea cererii și a ofertei pentru tranzacții pe termen lung.

-Scăderea constantă a prețului final pentru consumatori.

-Protejarea tranzacțiilor de energie realizate pe piața angro.

-Reducerea cheltuielilor companiilor pentru energia utilizată în procesul de producție.

-Implementarea tarifelor diferențiate în funcție de intervalul orar.

-Exemple: între 10:00–18:00, energia poate costa 0,80 lei/kWh; după 18:00, 1,30–1,40 lei/kWh, plafonat pentru a evita specula.

-Contoarele inteligente permit monitorizarea consumului și ajustarea cheltuielilor de energie.

-Măsuri aplicabile în sectorul economic, public și rezidențial pentru un consum mai eficient.

-Achizițiile mai mari de șase luni necesită garanții de 10%, iar cele sub șase luni de 5%.

-Reduce profiturile speculative care cresc artificial prețul final.

-Implementat în următoarele trei luni, pentru a reduce costul tehnologic final și pierderile pe rețea.

-Conduce la scăderea prețului pentru consumatorul final.

-Crearea de platforme informatice integrate, finanțate prin fondul pentru modernizare și sprijinul Băncii Europene de Investiții.

-Estimări: reducerea cu aproximativ 24% a costului final al energiei electrice după implementarea acestor mecanisme.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat la finalul ședinței de Guvern că măsurile adoptate vin după o perioadă intensă de discuții și negocieri derulate în ultimele două luni.

„Vorbim despre un proces amplu de discuții, negocieri, derulat în ultimele două luni, prin care am căutat împreună cu autoritatea de reglementare, împreună cu structurile patronale ale producătorilor, furnizorilor, distribuitorilor, împreună cu membrii Guvernului României o variantă prin care să găsim un set de măsuri care sunt agreabile pentru toată lumea, într-o formă în care să ducem la o reducere a prețului la consumatorul final.

În această formulă guvernamentală am ajuns în urmă cu două luni, fix în momentul în care schema de plafonare-compensare a prețului la energie electrică din România a ajuns la final, la data de 1 iulie, ceea ce a adus ca pentru consumatorul final, fie că vorbim despre persoane fizice, fie că vorbim despre companii, prețul energiei, prețul final al facturii să fie unul chiar și dublu”, a spus ministrul.

Bogdan Ivan a detaliat și impactul asupra gospodăriilor.

România are 3,7 milioane de puncte de consum, iar până în iulie consumul mediu de 100 kWh/lună genera facturi de aproximativ 70 de lei. Eliminarea schemei de plafonare a prețului a făcut ca multe gospodării să plătească facturi chiar și duble.

Pentru a stabiliza piața și a reduce costul final al energiei, Guvernul a asumat un termen de trei luni pentru operaționalizarea mecanismului Market Maker. „Odată cu acest mecanism, care deja a fost implementat de către ANRE și acum lucrăm la reglajul fin, am stabilit foarte clar că o parte din măsuri sunt de ordin al reglementatorului, o parte sunt de legislație primară și secundară, care sunt în sarcina Ministerului Energiei.

Am ajuns la situația în care, pentru achizițiile mai mari de șase luni, fiecare companie, fiecare trader să vină cu garanții de minim 10%, iar pentru cele de sub șase luni de 5%, lucru care va duce automat la limitarea acestor derapaje care au avut loc în România, care au creat profituri speculative uriașe pentru anumite companii și care, în final, au dus la consumatorul final la un preț ridicat artificial”, a explicat Ivan.

Ministrul a precizat că, împreună cu operatorii din piață, va fi implementat principiul achizitorului unic, care va reduce costul tehnologic final al pierderilor pe rețea și al operatorului de transport și furnizare a energiei electrice, ceea ce va duce automat la scăderea prețului pentru consumatorul final.

Un alt element-cheie, conform ministrului, îl reprezintă tarifele dinamice și contorizarea inteligentă, practicate cu succes în alte state membre UE. „Vă dau un exemplu foarte simplu: în intervalul 10:00–18:00 să fie un tarif de până în 80 de bani pe kWh, iar după ora 18:00 să fie 1,30–1,40 lei, plafonat pentru a evita tot ce înseamnă zonă de speculă.

Pentru acest mecanism, pentru a asigura o susținere suplimentară din partea statului, deja am pregătit o aplicație pe care o voi transmite până pe 9 septembrie către Banca Europeană de Investiții, prin care vom folosi fondul pentru modernizare, pentru crearea acestor platforme informatice integrate, care să dea începutul digitalizării în sistemul energetic național și care, pe estimările specialiștilor și experților din grupul de lucru, va duce la o reducere de aproximativ 24% a costului final al energiei electrice odată ce mecanismul este implementat”, a mai adăugat ministrul Energiei. .