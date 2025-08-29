Politica Ministrul Energiei anunță că a pregătit un document strategic







Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că pregătește un document strategic menit să arate cum a ajuns România în situația actuală a sectorului energetic și cum poate depăși provocările. Oficialul a subliniat că statul trebuie să acționeze activ, nu doar reactiv, pentru a gestiona eficient criza energetică și a evita blocajele cauzate de piață sau de condițiile meteo.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că documentul strategic va fi depus în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și va cuprinde o analiză detaliată a contextului energetic actual, dar și soluțiile necesare pentru depășirea acestei situații.

„Am decis, am avut discuţii cu cei mai importanţi oameni din statul român pe această temă, am prezentat-o şi în guvern şi urmează să o prezint prin documente asumate”, a declarat acesta.

Documentul va include multiple componente, printre care modificări legislative menite să reducă birocrația excesivă și măsuri care să clarifice rolul statului în sectorul energetic.

Strategia pregătită de minister prevede atât aspecte legislative, cât și operaționale. Printre acestea se numără simplificarea procedurilor de autorizare pentru proiectele energetice, consolidarea participării statului în companiile de producție, transport și distribuție a energiei electrice, precum și creșterea coordonării între diferitele entități implicate

Ministrul Ivan a explicat că statul trebuie să intervină activ în piața energiei pentru a evita perturbările cauzate de factori externi, precum vremea sau fluctuațiile de preț.

Bogdan Ivan a subliniat că statul român trebuie să joace un rol proactiv în administrarea sectorului energetic, nu doar să reacționeze la dificultățile care apar. El a menționat că nu este de ajuns să afirmam că dorim să schimbăm sau să investim, fără a propune un instrument bine definit.

„Statul român are atât companiile care produc energie electrică, are participaţie majoritară şi la companiile care transportă energie electrică,(..)Cred foarte mult că statul trebuie să joace rolul activ, nu doar reactiv, să se plângă că piaţa, vremea de afară ne încurcă foarte mult” a afirmat acesta.