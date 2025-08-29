Politica

Ministrul Energiei anunță că a pregătit un document strategic

Ministrul Energiei anunță că a pregătit un document strategicSursă foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că pregătește un document strategic menit să arate cum a ajuns România în situația actuală a sectorului energetic și cum poate depăși provocările. Oficialul a subliniat că statul trebuie să acționeze activ, nu doar reactiv, pentru a gestiona eficient criza energetică și a evita blocajele cauzate de piață sau de condițiile meteo.

Ministrul Energiei vorbește despre documentul său strategic

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că documentul strategic va fi depus în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și va cuprinde o analiză detaliată a contextului energetic actual, dar și soluțiile necesare pentru depășirea acestei situații.

„Am decis, am avut discuţii cu cei mai importanţi oameni din statul român pe această temă, am prezentat-o şi în guvern şi urmează să o prezint prin documente asumate”, a declarat acesta.

Documentul va include multiple componente, printre care modificări legislative menite să reducă birocrația excesivă și măsuri care să clarifice rolul statului în sectorul energetic.

Victoria, primul oraș ridicat în comunism, pregătit pentru fabrica secolului
Victoria, primul oraș ridicat în comunism, pregătit pentru fabrica secolului
Școlile încep cu timp de vară. Prognoza ANM pentru luna septembrie
Școlile încep cu timp de vară. Prognoza ANM pentru luna septembrie

Strategia pregătită de Ministru

Strategia pregătită de minister prevede atât aspecte legislative, cât și operaționale. Printre acestea se numără simplificarea procedurilor de autorizare pentru proiectele energetice, consolidarea participării statului în companiile de producție, transport și distribuție a energiei electrice, precum și creșterea coordonării între diferitele entități implicate

Tichetele de energie

Sursa foto: pexels.com

Ministrul Ivan a explicat că statul trebuie să intervină activ în piața energiei pentru a evita perturbările cauzate de factori externi, precum vremea sau fluctuațiile de preț.

Bogdan Ivan spune că statul trebuie să fie activ, nu reactiv

Bogdan Ivan a subliniat că statul român trebuie să joace un rol proactiv în administrarea sectorului energetic, nu doar să reacționeze la dificultățile care apar. El a menționat că nu este de ajuns să afirmam că dorim să schimbăm sau să investim, fără a propune un instrument bine definit.

„Statul român are atât companiile care produc energie electrică, are participaţie majoritară şi la companiile care transportă energie electrică,(..)Cred foarte mult că statul trebuie să joace rolul activ, nu doar reactiv, să se plângă că piaţa, vremea de afară ne încurcă foarte mult” a afirmat acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:48 - Iarna vine mai devreme, în 2025. Accuweather a anunțat primele ninsori
11:40 - Valentin Naumescu, anunț public: Nu sunt interesat de funcția de director al SRI
11:33 - Blocaj în sistemul informatic al CNAS: Cardurile de sănătate, nefuncționale de mai multe zile
11:25 - Economia SUA crește cu 3,3% în trimestrul II. Efectul Trump
11:13 - Victoria, primul oraș ridicat în comunism, pregătit pentru fabrica secolului
11:08 - Ministrul Energiei anunță că a pregătit un document strategic

Proiecte speciale