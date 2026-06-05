Premierul desemnat Eugen Tomac ar fi primit un birou la Parlament, unde va începe, săptămâna viitoare, consultările cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități care să susțină învestirea noului Executiv. După desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan, negocierile politice se mută în Legislativ, acolo unde Tomac trebuie să obțină minimum 233 de voturi pentru a trece Guvernul prin Parlament.

Potrivit unor surse politice, spațiul pus la dispoziția premierului desemnat va fi folosit pentru întâlnirile cu liderii formațiunilor parlamentare. Eugen Tomac urmează să poarte discuții cu reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităților naționale și cu alte grupuri parlamentare de al căror sprijin ar putea depinde votul de învestire.

Obiectivul acestor consultări este identificarea unei formule de susținere parlamentară care să permită aprobarea noului Guvern.

În cadrul negocierilor, un rol important îl vor avea programul de guvernare și componența viitorului Cabinet, documente pe care premierul desemnat trebuie să le prezinte înainte de votul din Parlament.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, în contextul în care scena politică încearcă să depășească blocajul apărut după destrămarea fostei coaliții de guvernare. Conform prevederilor constituționale, candidatul desemnat are la dispoziție zece zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei complete a miniștrilor.

În actuala legislatură, Parlamentul este format din 465 de membri, respectiv 331 de deputați și 134 de senatori.

Pentru ca Executivul să fie învestit, este nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari.

Misiunea premierului desemnat este complicată de actuala configurație politică din Legislativ. Eugen Tomac nu conduce un partid reprezentat în Parlament, iar formula susținută de președintele Nicușor Dan este una bazată pe un executiv tehnocrat sau cu profil tehnocrat. În aceste condiții, sprijinul politic trebuie negociat separat cu fiecare formațiune parlamentară interesată să susțină noul Cabinet.

După desemnare, Nicușor Dan a declarat că vede în partidele fostei coaliții principala opțiune pentru susținerea viitorului Guvern. Șeful statului consideră că această formulă ar putea asigura o majoritate parlamentară și ar reprezenta o variantă pro-occidentală într-un context politic complicat. Până în prezent, reacțiile partidelor au fost rezervate.

UDMR a transmis că își va stabili poziția după prezentarea programului de guvernare, a listei miniștrilor și a formulei de majoritate pe care se bazează premierul desemnat. PNL și-a exprimat rezervele față de ideea unui guvern tehnocrat care nu beneficiază de o susținere parlamentară clară. De cealaltă parte, USR a anunțat că nu va susține o formulă care ar putea fi influențată indirect de PSD.

În același timp, social-democrații sunt considerați printre actorii politici dispuși să participe la discuții privind susținerea noului Executiv, însă eventualele negocieri privind componența Cabinetului ar putea complica relația cu celelalte partide implicate în proces.