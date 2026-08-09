Turiștii care aleg taxiul pentru deplasările de la aeroport, gară sau hotel pot ajunge să plătească sute de euro pentru o cursă obișnuită, avertizează Poliția Capitalei. Printre metodele folosite se numără traseele ocolitoare, taximetrele declarate „defecte”, taxiurile false, manipularea plăților și solicitarea unor bani pentru presupuse daune provocate mașinii.

Problema este întâlnită în special în zonele aglomerate, unde turiștii sunt mai vulnerabili pentru că nu cunosc tarifele locale și nici modul în care funcționează serviciile de transport. Un caz recent din Paris, prezentat în material, arată amploarea unei astfel de fraude: o cursă de aproximativ 12 minute, pentru care aparatul indica inițial 9,70 euro, ar fi ajuns să fie plătită cu 570 de euro.

Una dintre metodele folosite este alegerea intenționată a unei rute mai lungi. Șoferul poate evita traseul direct și poate conduce pe străzi ocolitoare, ceea ce duce la creșterea numărului de kilometri și, implicit, a costului final.

Turiștii pot verifica traseul în timp real cu o aplicație de navigație. Un ocol nu înseamnă automat că este vorba despre o fraudă, deoarece pot exista ambuteiaje, lucrări sau drumuri închise. În cazul unei abateri evidente de la traseul normal, pasagerul poate cere însă o explicație.

O altă metodă constă în susținerea că aparatul de taxat nu funcționează. Șoferul poate propune în schimb un tarif fix, stabilit înainte de plecare, care poate fi mult mai mare decât costul normal al călătoriei.

Înainte de urcarea în mașină, turiștii ar trebui să verifice tariful și regulile locale. Dacă utilizarea taximetrului este obligatorie, refuzul șoferului de a-l porni reprezintă un semnal de alarmă.

Taxiurile false, o problemă în aeroporturi O situație mai riscantă este reprezentată de taxiurile neautorizate. Persoane care așteaptă în apropierea terminalelor pot aborda direct turiștii și se pot prezenta drept șoferi ai hotelului sau ai unei companii de transport.

Pentru cursele comandate prin aplicații, trebuie verificate numele șoferului, numărul de înmatriculare și modelul mașinii înainte de urcare. De asemenea, este recomandată folosirea stațiilor oficiale sau a serviciilor de transport rezervate prin canale verificate.

În cazul taxiurilor autorizate, informațiile despre licență, companie și tarif trebuie să fie afișate potrivit regulilor din țara respectivă.

Frauda poate apărea și în momentul achitării cursei. În cazul plății în numerar, șoferul poate pretinde că nu are rest sau poate înapoia o sumă mai mică decât cea datorată. Este recomandată verificarea restului înainte de coborârea din mașină.

Nici plata cu cardul nu elimină toate riscurile. În cazul prezentat în materialul citat, pasagerei din Paris i s-ar fi cerut să apropie cardul de un terminal, iar suma introdusă ar fi fost mult mai mare decât cea indicată inițial de aparat.

Turiștii ar trebui să verifice întotdeauna suma afișată pe terminal înainte de autorizarea plății și să păstreze dovada tranzacției.

O altă metodă constă în solicitarea unor bani pentru presupuse deteriorări ale mașinii. Șoferul poate indica o zgârietură, o pată sau o defecțiune și poate cere plata imediată.

Într-o asemenea situație, pasagerul nu ar trebui să achite automat suma solicitată. Este recomandată solicitarea unor dovezi, a unei facturi și, dacă situația devine conflictuală, intervenția autorităților locale.

Numărul de înmatriculare, datele companiei, licența și informațiile despre cursă trebuie păstrate, deoarece pot fi utile în cazul unei sesizări.

Cele mai simple măsuri sunt și cele mai eficiente: verificarea identității șoferului, folosirea serviciilor autorizate, verificarea tarifului înainte de plecare și monitorizarea traseului.

Poliția Capitalei a avertizat în trecut turiștii să evite mașinile fără însemnele unei firme și să solicite pornirea aparatului de taxat. Recomandările sunt relevante mai ales pentru persoanele care ajung într-un oraș pe care nu îl cunosc și aleg transportul de la aeroport sau gară.