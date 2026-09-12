Parlamentarii formațiunii Uniți pentru România (UPR), asociată cu Victor Ponta, au pregătit un proiect de amnistie fiscală destinat firmelor, persoanelor fizice și primăriilor care au datorii la stat. Inițiativa prevede anularea dobânzilor, penalităților și a altor accesorii, cu condiția ca debitorii să achite integral principalul datoriei și să își îndeplinească obligațiile fiscale. Conform planului, proiectul vizează obligațiile bugetare înregistrate până la 31 august 2026 și ar putea acoperi creanțe administrate de ANAF, organele vamale, primării, precum și de alte autorități și instituții publice.

Inițiatorii susțin că noua facilitate fiscală este inspirată de măsura adoptată la finalul anului 2024. Spre deosebire de unele măsuri aplicate punctual, propunerea UPR ar avea un caracter general și s-ar adresa mai multor categorii de debitori, indiferent de forma juridică, dimensiunea sau sectorul în care activează.

Documentul prevede anularea în proporție de 100% a accesoriilor aferente obligațiilor principale eligibile, însă numai după îndeplinirea unor condiții clare.

„Stabilirea unei facilitati fiscale cu durata limitată, prin care dobânzile, penalitățile de întârziere, penalitățile de nedeclarare, majorările de întârziere și celelalte accesorii aferente obligațiilor bugetare principale eligibile se anulează în proporție de 100%, numai dacă debitorul stinge integral principalul, își achită obligațiile curente, își îndeplinește obligațiile declarative și depune cererea în temenul prevăzut de lege.

Reglementarea este concepută ca o intervenție autonomă și completă, aplicabilă creanțelor administrate de organul fiscal central, de organele vamale, de organele fiscale locale, precum și de alte autorități sau instituții publice, cu adaptările expres prevăzute. Pentru bugetele locale, aplicarea este opțională și depinde de hotărârea autorității deliberative competente”, arată inițiatorii.

Propunerea făcută de partidul lui Victor Ponta se adresează atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Lista beneficiarilor potențiali include:

Societăți comerciale și alte persoane juridice.

Persoane fizice cu datorii fiscale.

Persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale.

Asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

Unități administrativ-teritoriale și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București.

Instituții publice.

Pentru bugetele locale, aplicarea măsurii nu ar fi obligatorie. Autoritățile deliberative competente ar urma să decidă dacă acordă facilitatea pentru creanțele administrate la nivel local.

Proiectul stabilește ca dată de referință 31 august 2026. Astfel, obligațiile principale eligibile înregistrate până la această dată ar putea intra sub incidența amnistiei, dacă debitorii îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Inițiatorii susțin că alegerea acestei date urmărește să împiedice apariția unor situații în care contribuabilii să amâne plata datoriilor pentru a beneficia ulterior de anularea accesoriilor.

Măsura nu ar presupune ștergerea automată a tuturor datoriilor. Debitorii ar trebui să achite principalul, să își plătească obligațiile curente și să depună documentele necesare pentru obținerea facilității.

Anularea dobânzilor și penalităților ar urma să fie acordată numai dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe cerințe.

Printre acestea se numără:

Stingerea integrală a tuturor obligațiilor bugetare principale eligibile până la depunerea cererii, dar nu mai târziu de termenul-limită.

Plata obligațiilor principale și a accesoriilor care nu pot fi anulate, cu termene de plată cuprinse între ziua următoare datei de referință și data depunerii cererii.

Depunerea tuturor declarațiilor fiscale necesare, potrivit obligațiilor declarative ale contribuabilului.

Depunerea cererii de anulare în termenul stabilit de lege.

Nerespectarea termenului pentru depunerea cererii ar putea duce la pierderea dreptului de a beneficia de facilitate.

Proiectul nu prevede anularea tuturor obligațiilor fiscale. Printre sumele care nu ar putea fi șterse se află principalul datoriei, ajutoarele de stat sau de minimis care trebuie recuperate și dobânzile aferente acestora.

De asemenea, sunt excluse resursele datorate bugetului Uniunii Europene în situațiile în care legislația europeană nu permite anularea, sancțiunile, creanțele rezultate din hotărâri penale definitive și obligațiile pentru care norme superioare interzic o astfel de măsură.

Proiectul tratează și situații precum declarațiile rectificative, impunerea din oficiu, controalele fiscale în desfășurare, înlesnirile la plată și procedurile de insolvență. Scopul acestor prevederi este de a stabili reguli unitare pentru aplicarea facilității.

Persoanele fizice și firmele care au achitat dobânzile și penalitățile înainte de data de referință nu ar urma să primească un avantaj prin noua măsură.

Proiectul prevede că accesoriile plătite înainte de intrarea în vigoare a legii nu vor fi restituite și nici compensate. În schimb, facilitatea ar putea fi acordată și pentru accesoriile aferente unui principal achitat anterior, dacă respectivele sume sunt încă neachitate la 31 august 2026.

Inițiatorii și-au fundamentat propunerea pe experiența amnistiei fiscale adoptate la finalul anului 2024. Potrivit datelor citate de Profit.ro, măsura respectivă a generat venituri de 6,24 miliarde de lei la bugetul statului, până la momentul raportării.

Suma a fost mai mare decât în cazul amnistiilor fiscale adoptate în 2015 și 2020, care au adus încasări de aproximativ 1,44 miliarde de lei, respectiv 1,15 miliarde de lei.

Cea mai recentă măsură fiscală, adoptată înaintea proiectului UPR, a vizat un grup restrâns de aproximativ 2.000 de firme. Acestea aveau situații legate de anularea sau suspendarea codului de TVA de către ANAF și au fost notificate ulterior cu privire la obligațiile de plată.

Noua propunere se diferențiază prin amploarea sa, deoarece ar putea acoperi datorii ale unor categorii largi de contribuabili.

Repetarea unei amnistii generale la numai doi ani de la măsura din 2024 poate genera controverse privind modul în care contribuabilii își gestionează obligațiile fiscale.

O astfel de facilitate îi poate avantaja pe cei care nu și-au achitat taxele la termen, în timp ce persoanele și firmele care au plătit integral și la timp nu ar primi un beneficiu similar. În acest context, frecvența măsurilor de anulare a accesoriilor poate influența percepția contribuabililor asupra avantajelor plății la termen.

Proiectul UPR urmează să fie analizat și să parcurgă etapele legislative necesare. Până la adoptarea unei legi și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, prevederile propuse nu produc efecte juridice.