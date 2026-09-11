Ponta: Momeala mea pentru presă era, evident, Putin

Victor Ponta spune că a folosit intenționat asocierea sa cu Vladimir Putin pentru a atrage atenția presei din România asupra delegației române participante la Jocurile Mondiale ale Nomazilor din Kârgâzstan. Fostul premier afirmă, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a transmis „pe surse” informația despre prezența lui Putin la ceremonia de deschidere, mizând pe interesul presei pentru președintele Rusiei.

A șasea ediție a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor s-a desfășurat în Kârgâzstan, iar ceremonia de deschidere a avut loc la 31 august, la Bishkek Arena. La competiție au participat peste 3.000 de sportivi din 104 țări, potrivit agenției naționale de presă Kabar. România a fost reprezentată de o delegație de aproximativ 70 de persoane, iar Ponta a participat la festivitatea de deschidere alături de sportivii români.

În mesajul său, Victor Ponta spune că a fost nemulțumit de faptul că participarea românilor la competiție nu a beneficiat, în opinia sa, de suficientă atenție în România.

Fostul premier susține că nici presa, nici instituțiile statului nu ar fi acordat interes delegației române și afirmă că a încercat să schimbe situația printr-o strategie de comunicare construită în jurul prezenței lui Vladimir Putin la Bișkek.

„Am conceput o strategie media care s-a dovedit câștigătoare. Am transmis «pe surse» că în tribuna arenei din Bișkek a fost și Vladimir Putin”, a scris Ponta.

El afirmă că prezența altor lideri internaționali la eveniment nu ar fi generat același interes mediatic și că numele președintelui rus a fost elementul care a determinat publicațiile să relateze despre eveniment.

„Momeala mea pentru presă era, evident, Putin! Și a funcționat!”, susține Ponta.

Mesajul său vine după ce mai multe publicații au relatat despre faptul că fostul premier român s-a aflat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor, în aceeași arenă cu Vladimir Putin. Digi24 și HotNews au relatat că Ponta a defilat alături de delegația României, în timp ce liderul rus se afla în tribuna oficială.

Victor Ponta precizează că nu a avut o întâlnire cu Vladimir Putin și că nu a stat în zona oficialităților.

În declarații pentru Digi24, el a spus că nu știa ce șefi de stat sau de guvern urmau să participe la eveniment și că nu a fost interesat de acest aspect. „Eu am fost să-i susțin pe sportivii români”, a declarat Ponta.

Fostul premier a mai afirmat că nu a avut întâlniri cu oficiali ruși de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Ceremonia de deschidere a avut loc în contextul în care, în aceeași perioadă, la Bișkek s-a desfășurat un summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai. La reuniune au participat lideri precum Vladimir Putin, președintele Chinei, Xi Jinping, și premierul indian Narendra Modi.

Participarea românească la ediția din 2026 a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor a fost una dintre cele mai consistente de până acum.

Delegația a inclus sportivi, antrenori și copii calificați prin Federația Română de Arc Istoric și alte organisme. Sportivii români au participat la discipline tradiționale precum kuresh, ordo, lupte călare, tir cu arcul, tir cu arcul de pe cal și skandenberg.

Jocurile Mondiale ale Nomazilor sunt o competiție internațională dedicată în principal sporturilor tradiționale și disciplinelor asociate culturii popoarelor nomade. Ediția din acest an a reunit peste 3.000 de sportivi din 104 țări, iar ceremonia de deschidere a inclus parada delegațiilor participante.

Pentru România, participarea vine după ediția din 2024, desfășurată la Astana, în Kazahstan. Atunci, delegația română a obținut trei medalii, iar România s-a clasat pe locul nouă în clasamentul pe medalii, potrivit rezultatelor oficiale publicate de organizatori.

În mesajul publicat pe Facebook, Ponta critică modul în care presa a reflectat participarea românilor și susține că interesul public a apărut abia după ce numele lui Putin a fost asociat evenimentului.

Fostul premier afirmă că ar fi preferat ca atenția să fie îndreptată direct către sportivii români și către performanțele acestora. El susține, de asemenea, că autoritățile române nu au sprijinit financiar delegația și că niciun reprezentant al statului nu i-ar fi felicitat pe participanți.

O parte importantă a mesajului este îndreptată către jurnalistul Cătălin Tolontan. Ponta critică reacția acestuia în legătură cu prezența sa la eveniment și face o comparație cu participarea României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984.

În același mesaj, fostul premier spune că va continua să susțină sportivii români la competițiile internaționale și îndeamnă autoritățile să acorde mai multă atenție sportului.

Cea de-a șasea ediție a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor s-a desfășurat între 31 august și 6 septembrie 2026. În zilele de după competiție, participarea delegației române a ajuns în atenția presei în special prin imaginile de la ceremonia de deschidere și prin prezența lui Victor Ponta în apropierea oficialilor internaționali.

Declarațiile fostului premier readuc în discuție atât vizibilitatea sporturilor tradiționale în România, cât și modul în care subiectele sportive ajung să fie reflectate în mass-media atunci când sunt asociate unor evenimente politice sau unor figuri internaționale controversate.

Ponta susține că strategia sa și-a atins obiectivul: a determinat presa să relateze despre eveniment și, implicit, despre participarea românilor la Jocurile Mondiale ale Nomazilor.