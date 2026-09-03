Victor Ponta a lansat joi un atac la adresa USR, după acuzațiile formațiunii privind o presupusă colaborare între UDMR și AUR. Liderul grupului Uniți pentru România le reproșează reprezentanților USR că au avut, la rândul lor, demersuri comune cu AUR și invocă inclusiv prima moțiune de cenzură semnată împreună de cele două partide.

Fostul premier a criticat diferențele dintre pozițiile susținute în prezent de USR și acțiunile formațiunii din trecut, făcând referire atât la relația cu AUR, cât și la atitudinea partidului față de șeful SPP, generalul Lucian Pahonțu.

Victor Ponta susține că USR îi acuză în prezent pe reprezentanții UDMR de colaborare cu AUR, deși formațiunea a avut anterior propriile demersuri parlamentare alături de partidul condus de George Simion.

„Imnul USR ar trebui să fie: „Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc!” De câte ori ies cu câte una dintre gogoșile lor, cineva le-o aruncă direct în față și le amintește că ei au făcut și fac mereu exact invers decât spun! Dar au obrazul mai gros decât o talpă de bocanc!

După ce s-au făcut de râs sărind la Pahonțu pe care îl apărau în 2018 de Dragnea; acum s-au trezit să îi acuze pe UDMR de “colaborare” cu AUR (ceea ce oricum nu e adevărat) uitând că ei au semnat prima moțiune de cenzură împreună cu AUR.”, scrie fostul premier într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Ponta face astfel trimitere la pozițiile adoptate anterior de USR față de Lucian Pahonțu și la colaborarea parlamentară dintre USR și AUR pentru o moțiune de cenzură.

Fostul președinte al PSD se referă și la discuțiile recente din Parlament privind modificarea legislației în domeniul integrității și situația lui Dominic Fritz.

Ponta susține că, în urmă cu o săptămână, USR ar fi încercat să obțină sprijinul AUR în contextul votului asupra legii ANI și consideră că această situație contrazice criticile formulate acum la adresa UDMR.

„Săptămâna trecută se milogeau de AUR să nu voteze legea ANI că rămâne țara fără Fritz. Sigur că „focile” lor nu au memorie, dar noi, oamenii, ne amintim. Iar dacă uităm, ne ajută Google și ChatGPT să ne amintim! Și ne întrebăm sincer:`Ăștia sunt amnezici, chiar proști sau au o nesimțire și un tupeu fără margini?`”, a conchis Victor Ponta.