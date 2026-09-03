Rogobete, despre ecuația viitorului Guvern: „Fără USR e bine”

România ar trebui să aibă un nou Guvern în cursul lunii septembrie, susține Alexandru Rogobete, care a indicat drept posibilă o majoritate parlamentară formată în jurul PSD, alături de UDMR, minoritățile naționale și parlamentarii neafiliați.

Întrebat dacă această variantă ar însemna un Executiv fără USR și AUR, social-democratul a răspuns: „Eu am spus dintotdeauna că fără USR e bine. În general”.

Întrebat când crede că România ar putea avea un nou Executiv, Alexandru Rogobete a spus că speră ca procedura să fie finalizată în această lună.

„Sper că în această lună. România are nevoie, în această lună, de un guvern cu puteri depline”, a declarat acesta la Europa FM.

Social-democratul a explicat că termenele prevăzute de procedurile constituționale fac dificilă instalarea noului Cabinet înainte de jumătatea lunii, chiar dacă desemnarea candidatului pentru funcția de premier ar avea loc în următoarele zile.

„Procedura e nouă din momentul în care numește, 10 zile, apoi audierile, votul în Parlament, depunerea jurământului, deci evident că undeva pe la mijlocul lunii, dacă se face desemnarea săptămâna asta sau la începutul săptămânii viitoare, mai repede de mijlocul lunii oricum nu putem”, a afirmat Rogobete.

Alexandru Rogobete a fost întrebat și despre posibilitatea unei alianțe de guvernare între PSD și AUR.

El a invocat poziția exprimată de conducerea PSD împotriva unei asemenea formule, dar a spus că votul individual al parlamentarilor nu poate fi blocat.

„Faptul că există o decizie că nu se face o alianță de guvernare cu AUR, faptul că a fost spus de președintele partidului acum câteva zile, nu înseamnă că cineva poate bloca votul unui parlamentar. Un parlamentar, indiferent ce culoare are, votează așa cum îi spune conștiința”, a declarat el.

Întrebat ce majoritate și-ar dori, Rogobete a răspuns inițial: „Eu mi-aș dori o majoritate care să gândească la binele acestei țări și atât”.

Solicitat să spună concret ce partide și grupuri parlamentare ar putea strânge voturile necesare, Rogobete a indicat o variantă fără USR și AUR.

„PSD, UDMR, minorități și neafiliați cred că se atinge această majoritate suficientă ca acest guvern să fie învestit”, a afirmat Rogobete.

Întrebat explicit dacă această formulă presupune un Guvern „fără USR și fără AUR”, social-democratul a răspuns: „Eu am spus dintotdeauna că fără USR e bine. În general”. Rogobete și-a continuat atacul la adresa USR și s-a referit la activitatea parlamentară din această săptămână.

„A fost atât de bine, atât de liniște. Nu se mai tăvălea nimeni pe la microfonul acela. Deci, în general, fără USR e bine”.