PSD acuză USR că încearcă să-l „salveze” pe Dominic Fritz prin presiuni la Bruxelles

PSD a acuzat joi USR că încearcă să obțină sprijinul Parlamentului European și al Comisiei Europene în cazul lui Dominic Fritz, susținând că partidul încearcă să evite aplicarea sancțiunilor pentru conflict de interese. Social-democrații afirmă că amendamentul lor la noua legislație privind integritatea respectă principiile formulate anterior de Comisia Europeană.

„PSD condamnă ferm acţiunile incalificabile întreprinse de USR la nivelul Uniunii Europene împotriva României, în încercarea de a-l salva pe condamnatul Dominic Fritz de sancţiunile legale aplicabile în cazul conflictului de interese. Încercarea USR de a dezinforma Parlamentul European şi Comisia Europeană pentru a interveni cu rezoluţii şi sancţiuni împotriva României reprezintă un act iresponsabil de trădare naţională!", spune PSD într-un comunicat oficial.

Potrivit Partidului Social Democrat, „cei de la USR solicită oficialilor europeni să pedepsească România, în favoarea preşedintelui lor de partid, omiţând să precizeze că acesta este un condamnat definitiv pentru conflict de interese".

Social-democrații susțin că demersurile USR contravin recomandărilor formulate anterior de Comisia Europeană în domeniul integrității.

„Este o campanie antinaţională, dar şi antieuropeană, pentru că acţionează în totală contradicţie cu standardele de integritate recomandate României chiar de către Comisia Europeană", menţionează PSD „Cazul condamnatului Fritz întruneşte toate vulnerabilităţile de integritate pe care Comisia Europeană le semnala României în analizele anticorupţie şi în rapoartele anuale din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare", mai arată PSD, precizând că în Raportul anticorupţie al UE privind România din 2014, Comisia Europeană sublinia că "odată definitive, deciziile de conflict de interese trebuie să ducă la încetarea mandatului funcţionarului ales".

PSD face trimitere și la Raportul MCV din 2015, în care Comisia Europeană recomanda adoptarea unor reguli stricte privind integritatea aleșilor locali.

„Condamnatul Fritz şi prefectul USR de Timiş au ignorat fără ruşine acest principiu statuat de Comisia Europeană, dar şi în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România; în Raportul MCV din 2015, Comisia Europeană recomanda României "să adopte legi stricte în materie de integritate" în cazul aleşilor locali, "având în vedere rolul-cheie jucat de aceştia în cadrul procedurilor de achiziţii publice". În mod evident, amenda simbolică aplicată de prefectul USR condamnatului Fritz este pe contrasens cu recomandarea Comisiei Europene, dar şi cu deciziile ÎCCJ", precizează PSD.

Social-democrații afirmă că și în ultimul Raport MCV din 2019 Comisia Europeană critica propunerile care ar fi dus la un regim mai puțin sever al sancțiunilor pentru conflictele de interese în cazul aleșilor locali.

"Este exact ceea ce au încercat să facă acum cei de la USR în noua Lege a Integrităţii, când au propus amendamente care ar fi şters sancţiunile aplicabile în cazul condamnării definitive a primarului Fritz şi a altor aleşi locali. Comisia Europeană arăta atunci că "aplicarea unor sancţiuni suficient de disuasive în caz de incompatibilitate şi conflict de interese reprezintă un element important în prevenirea corupţiei", subliniază PSD.

PSD susține că amendamentul introdus de partid a urmărit menținerea sancțiunilor în cazurile în care există hotărâri judecătorești definitive.

„Din fericire, această tentativă a USR a fost respinsă în Parlament, iar amendamentul PSD privind norma tranzitorie a noii legislaţii a vizat exact principiul Comisiei Europene enunţat încă din 2019, anume că "evoluţiile cu privire la legislaţia în materie de integritate să fie clarificate pentru a se evita riscul ca sancţiunile disuasive să nu mai poată fi aplicate în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive, ceea ce ar constitui un regres în ceea ce priveşte integritatea", mai transmite PSD în comunicat.