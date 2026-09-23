Premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat, într-un interviu acordat publicației Politico, că va încerca până la sfârșitul săptămânii viitoare să obțină sprijin pentru formarea unui guvern pro-european. În același timp, liberalul spune că alegerile anticipate nu reprezintă varianta sa preferată, dar nu ar trebui excluse dacă negocierile pentru o majoritate eșuează.

Mureșan încearcă să obțină sprijinul PSD pentru viitorul Executiv, deși conducerea social-democrată a decis să nu voteze un guvern condus de acesta. PSD a anunțat luni că nu susține formula propusă în prezent. În interviul acordat, premierul desemnat a legat blocajul politic și de posibilitatea unei apropieri între PSD și AUR și a cerut inclusiv conducerii grupului social-democrat european S&D să intervină.

Premierul desemnat susține că social-democrații trebuie să decidă dacă sprijină formarea unui nou Executiv pro-european sau rămân în opoziție.

„Socialiştii români se află în faţa unui moment al adevărului, trebuie să decidă dacă se comportă ca nişte social-democraţi europeni responsabili şi susţin un guvern pro-european sau dacă îşi intensifică cooperarea cu extrema dreaptă, partidul extremist populist anti-european de aici”, a declarat Siegfried Mureșan.

PSD, condus de Sorin Grindeanu, a anunțat că nu va vota Guvernul Mureșan în formula discutată până acum și că ar susține un Executiv din care formațiunea să facă parte.

Blocajul parlamentar apare după ce Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan. Potrivit Constituției, candidatul la funcția de prim-ministru are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului și listei Guvernului.

Siegfried Mureșan a cerut și grupului S&D din Parlamentul European să reacționeze în cazul unei apropieri politice între PSD și AUR. Premierul desemnat a afirmat că reprezentanții social-democraților europeni „sunt, în mod evident, responsabili pentru acțiunile partidelor membre” și că „vor avea o problemă foarte gravă de credibilitate dacă vor continua să păstreze tăcerea cu privire la faptul că partenerii lor români colaborează strâns cu extrema dreaptă”.

Mureșan a continuat avertismentul adresat familiei politice europene din care face parte PSD.

„Atâta timp cât socialiștii europeni nu iau măsuri credibile pentru a împiedica acest lucru, nu putem exclude ca, din păcate, și socialiștii din alte țări să urmeze această cale”, a adăugat el.

PSD și AUR au votat împreună moțiunea de cenzură care a dus la căderea fostului guvern în luna mai, după retragerea social-democraților din coaliția aflată atunci la putere.

Sorin Grindeanu a indicat însă că pot exista discuții cu premierul desemnat dacă acesta acceptă o serie de propuneri considerate esențiale de PSD.

Printre temele puse pe masă de social-democrați se numără infrastructura energetică, apărarea și securitatea națională, reforma serviciilor publice și investițiile în educație și sănătate.

Negocierile au loc în condițiile în care PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan, dar această formulă nu dispune singură de majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului.

Premierul desemnat încearcă astfel să găsească voturile suplimentare necesare înainte de prezentarea Executivului în Parlament.

Dacă propunerea de guvern și programul politic nu obțin sprijinul Parlamentului, blocajul ar putea conduce, în anumite condiții constituționale, la scenariul alegerilor anticipate. Mureșan spune însă că aceasta nu este soluția pe care o preferă în acest moment.

„Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”, a declarat Mureșan. „Cred că ar trebui să încercăm să formăm acum un guvern pro-european. Dar, dacă acest lucru nu va fi posibil, consider că nu ar trebui excluse.”

Și într-un interviu acordat anterior HotNews, Mureșan a prezentat situația în termeni similari, spunând că PSD știe că alternativa la actualele negocieri poate fi scenariul alegerilor anticipate.

Premierul desemnat a invocat în discuția cu POLITICO și sondajele în care AUR se află în jurul valorii de 35%, în timp ce PNL este cotat la aproximativ 21%. Aceste cifre au fost prezentate de Mureșan în argumentația sa privind riscurile pe care le vede în cazul unui nou scrutin.

Siegfried Mureșan este în prezent europarlamentar și participă la negocierile privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene. În interviul pentru POLITICO, acesta a susținut că apariția unui guvern antieuropean în România ar putea influența inclusiv negocierile europene privind bugetul.

Potrivit lui Mureșan, „orice guvern antieuropean prezent la masa negocierilor ar dori ca Europa să fie mai slabă. Ei știu că bugetul este un instrument important pentru menținerea puterii Europei și, practic, ar vota împotriva unui [buget] ambițios și realist”.

Premierul desemnat a continuat spunând că, într-un asemenea scenariu, „am avea un guvern care ar fi foarte favorabil Rusiei, iar toate acestea ar fi în detrimentul poporului român și al Uniunii Europene”.

Declarațiile reprezintă poziția exprimată de Siegfried Mureșan în contextul negocierilor pentru obținerea voturilor necesare învestirii viitorului Guvern.