Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat, miercuri, principalele direcții ale programului de guvernare și a spus că „guvernul meu” va pune accent pe gestionarea responsabilă a banului public, eficientizarea administrației și reformarea companiilor de stat. Mureșan a anunțat că, în primele 12 luni de la învestirea guvernului, fiecare companie de stat va trebui să aibă un plan de eficientizare.

Siegfried Mureșan a declarat că România intră într-o nouă etapă, pe care a descris-o drept una de creștere economică, de creare de locuri de muncă și de îmbunătățire a perspectivelor pentru oameni.

„În urmă cu un an de zile, țara noastră s-a aflat într-o situație extrem de fragilă din punct de vedere economic, cu un deficit de peste 9%, cu riscul de a avea fondurile europene blocate. Asta ar fi însemnat că în loc să continuăm să construim autostrăzi pe fonduri europene, să terminăm de reabilitat, extins, de modernizat școli, spitale, grădinițe cu fonduri europene, riscul ar fi fost ca fondurile europene să fie blocate, lucrările să fie blocate, oamenii să-și piardă locurile de muncă”, a spus Mureșan.

El a susținut că măsurile luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan în ultimul an au permis continuarea finanțărilor europene și stabilizarea situației economice: „Datorită măsurilor luate de guvernul condus de Ilie Bolojan în acest an, fondurile europene au continuat să vină, lucrările au continuat, țara a fost stabilizată din punct de vedere economic, este însă important să fim responsabili și de acum încolo”.

Mureșan a spus că unul dintre obiectivele sale este ca economia României să crească într-un ritm mai mare decât datoria publică, astfel încât povara datoriei să poată fi susținută: „Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria, în România. Dacă economia crește mai mult decât datoria, atunci putem duce această povară a datoriei publice. Dar, dacă deficitul ar rămâne mare și dacă datoria ar crește și în anii următori mai mult decât economia, atunci povara pentru oameni ar fi tot mai mare, iar eu vreau ca banii să ajungă la școli, la spitale, nu pe plata de dobânzi”.

Premierul desemnat a spus că viitorul guvern va continua măsurile luate de Guvernul Bolojan și că România va intra într-o etapă de creștere economică.

Siegfried Mureșan a declarat că viitorul executiv va fi construit în jurul unei structuri mai restrânse și a unei utilizări mai eficiente a banului public.

„Vom fi responsabili, extrem de responsabili cu gestionarea banului public. Știm că oamenii au dus greul acestui efort de relansare în ultimul an, e firesc ca și statul să se adapteze. Vrem un stat modern, eficient, care să servească mai bine cetățeanul. De aceea guvernul pe care îl voi propune va avea doar trei vice-priminiștri, toți cu portofoliu, care să lucreze, cu responsabilități clare și ministere de condus”, a spus Mureșan.

El a adăugat că va fi analizată funcționarea instituțiilor din administrația centrală și că unele dintre acestea ar putea fi comasate.

O componentă a programului anunțat de Mureșan vizează companiile de stat, despre care premierul desemnat spune că trebuie să furnizeze servicii eficiente și să nu reprezinte o sursă de pierderi pentru buget.

„Companiile de stat trebuie să producă servicii eficiente pentru oameni, nu să fie o sursă de pierdere pentru bugetul de stat. Câteva companii de stat din domeniul energiei și al transporturilor, înghit peste 90% dintre subvențiile pe care statul român le oferă. Vom sprijini companiile cu sens, vom avea management performant al companiilor de stat și pentru fiecare companie de stat, în 12 luni de la învestirea guvernului meu, vom avea un plan de eficientizare a companiei”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a spus că, în funcție de situația fiecărei companii, sunt avute în vedere inclusiv listarea la bursă sau privatizarea: „Le vom lista la bursă, dacă asta e potrivit. Le vom privatiza, dacă asta e potrivit. Toate vor avea management performant”.

Premierul desemnat a spus că o atenție specială va fi acordată companiilor de stat din energie, în condițiile în care unul dintre obiective este reducerea facturilor pentru populație și pentru companii: „Pentru asta avem nevoie de companii de stat eficiente care să investească. Unele au avut sute de milioane de euro, fonduri europene, la dispoziție în ultimii ani și nu au reușit să atragă banii care li s-au cuvenit și care le-au stat la dispoziție. Vom investi în energie, în creșterea capacităților de stocare, pentru a folosi energia când avem nevoie de ea”.

El a explicat că România produce în prezent cantități mari de energie solară în timpul zilei, când este soare, însă producția nu este suficientă seara, când consumul crește odată cu întoarcerea oamenilor acasă și folosirea aparatelor electrocasnice.

Programul prezentat de Siegfried Mureșan urmează să fie finalizat și depus în Parlament împreună cu lista miniștrilor propuși. Premierul desemnat a anunțat anterior că intenționează să meargă mai departe cu formarea guvernului și cu procedura de învestire.