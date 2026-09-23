Curs valutar, 23 septembrie 2026. Euro a atins un nou record

Euro a atins miercuri, 23 septembrie 2026, un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a României (BNR) a stabilit un curs de referință de 5,2788 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0141 lei față de ședința precedentă, când moneda europeană fusese cotată la 5,2647 lei.

Leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american, francul elvețian și lira sterlină.

Cursul de 5,2788 lei pentru un euro reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de moneda europeană în raport cu leul. Cotația a depășit precedentul record, de 5,2688 lei pentru un euro, stabilit în luna mai 2026.

Față de ședința precedentă, euro s-a apreciat cu 0,0141 lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 0,27%.

Dolarul american a fost cotat miercuri la 4,6265 lei, față de 4,5934 lei în ședința precedentă. Creșterea a fost de 0,0331 lei.

Cotația de miercuri reprezintă, de asemenea, un nivel record pentru dolar în 2026, potrivit datelor publicate după anunțarea cursului BNR.

Francul elvețian a ajuns la 5,6205 lei, în creștere față de cotația precedentă de 5,6085 lei.

Lira sterlină a fost cotată la 6,1442 lei, după ce marți valoarea stabilită de BNR fusese de 6,1371 lei.

Astfel, toate cele patru valute principale urmărite în cursul valutar de miercuri au înregistrat creșteri față de leu.

Cursul valutar BNR din 23 septembrie 2026

-1 euro: 5,2788 lei -1 dolar american: 4,6265 lei -1 liră sterlină: 6,1442 lei -1 franc elvețian: 5,6205 lei

BNR stabilește cursul de referință în fiecare zi bancară, iar valorile sunt folosite ca reper pentru operațiunile în valută și pentru calcularea unor obligații în lei.