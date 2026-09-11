O nouă campanie a Uniunii Europene va căuta răspunsul la întrebarea „Unde-s banii?” direct în comunitățile din Republica Moldova, prin vizite în localități, întâlniri cu oamenii și prezentarea proiectelor realizate cu sprijin european, potrivit tv8.md.

Campania se va desfășura în perioada septembrie-octombrie și va ajunge în nouă raioane și municipiul Bălți. Trei creatori de conținut și patru interpreți vor merge pe teren pentru a documenta investițiile europene, afacerile și inițiativele locale care au beneficiat de finanțare și pentru a discuta cu oamenii despre schimbările produse în comunitățile lor.

Denumirea campaniei face trimitere la întrebarea „Unde-s banii?”, lansată în urmă cu doi ani de Alexandr Stoianoglo și devenită virală pe rețelele sociale. Organizatorii au recunoscut că s-au inspirat din această formulare pentru numele inițiativei.

De această dată, răspunsul nu va fi prezentat doar prin cifre sau declarații, ci prin proiecte care pot fi văzute și verificate în comunități.

Campania este adresată în special persoanelor care au întrebări sau îndoieli cu privire la sprijinul oferit Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Organizatorii vor să arate concret unde ajung investițiile și ce efect au acestea asupra vieții de zi cu zi.

În centrul campaniei se află creatorii de conținut Doina Danielean, Alexandru Ghețan și Dmitrii Leontiev.

Doina Danielean spune că își propune să meargă în toate cele zece destinații incluse în campanie și să discute direct cu oamenii, fără să încerce să îi convingă de o anumită poziție.

„Nu sunt obligată să conving pe nimeni, să aduc argumente. Eu doar merg, ca orice om de rând, și aflu, îmi satisfac curiozitatea pentru a vedea ce proiecte s-au făcut și cum acestea au schimbat viețile oamenilor”, a declarat prezentatoarea radio și creatoarea de conținut.

Alexandru Ghețan spune că abordarea campaniei va fi una concentrată pe comunități, nu pe politică.

„Ne detașăm de tot ce înseamnă politic și încercăm, prin prisma comunității, să înțelegem de ce este important pentru oameni să ne integrăm în UE. Cum beneficiază comunitatea lor, de exemplu, de faptul că o anumită grădiniță a fost renovată din fonduri UE și poate ei nu știau despre asta, sau un drum din localitate, sau un antreprenor”, a explicat acesta.

Pentru Dmitrii Leontiev, campania va fi și o ocazie de a descoperi regiuni pe care nu le-a vizitat până acum.

„Pentru prima dată voi fi în Găgăuzia, la Briceni, iar asta va fi o descoperire pentru mine în acest drum”, a spus creatorul de conținut.

Campania va include și o componentă artistică. Creatorii de conținut vor fi însoțiți de interpreții Gabriel Nebunu, Mariana Mihăilă, Maria Iliuț și Vitalii Manjul, precum și de artiști locali.

Gabriel Nebunu spune că întâlnirile cu oamenii vor fi completate de concerte.

„Vor avea parte și de un concert pe măsură pentru că astăzi trebuie să îi facem pe oameni să uite de griji, de probleme, de nevoi, de credite, de tot ce nu-i ok pentru suflet”, a declarat interpretul.

Evenimentele vor fi astfel o combinație între întâlniri cu localnicii, documentarea proiectelor finanțate de UE și momente artistice.

Vizitele vor avea loc în Hîncești, Telenești, Orhei, Rezina, Briceni, Călărași, Florești, Cimișlia, UTA Găgăuzia și municipiul Bălți.

Discuțiile cu localnicii și proiectele vizitate vor fi prezentate prin materiale video, interviuri și povești scurte ale beneficiarilor. Conținutul va fi publicat atât în limba română, cât și în limba rusă.

Prin această abordare, organizatorii urmăresc să ofere publicului exemple concrete despre modul în care finanțările europene sunt transformate în investiții la nivel local.

Campania are loc într-un context în care Uniunea Europeană este unul dintre principalii parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova.

Potrivit datelor prezentate de organizatori, în perioada 2021-2025, Uniunea Europeană a alocat Republicii Moldova peste 1,2 miliarde de euro sub formă de granturi.

La această sumă se adaugă Planul de Creștere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, prezentat drept cel mai mare pachet de sprijin oferit până acum Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Campania „Unde-s banii?” își propune să mute discuția despre sprijinul european de la cifre și declarații către proiectele realizate în comunități.

În următoarele săptămâni, investițiile, antreprenorii și beneficiarii finanțărilor europene din cele zece destinații vor fi prezentați prin materiale video și întâlniri directe cu localnicii. Astfel, publicul va putea vedea concret ce proiecte au fost realizate cu sprijin european și cum au fost acestea integrate în viața comunităților.