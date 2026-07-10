Ministrul Sănătății din Republica Moldova, Emil Ceban, a avut o reacție emoționantă în timpul unei vizite la Spitalul Clinic din Bălți, unde a inspectat blocul alimentar al instituției. După ce a văzut condițiile în care era pregătită hrana pentru pacienți, oficialul nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Vizita a avut loc după ce, în spațiul public, au apărut imagini din bucătăria spitalului, în care se observau pereți degradați, rugină și igrasie. În urma inspecției, ministrul a confirmat că fotografiile reflectă situația reală.

„Vreau să vă spun că mie mi-i rușine și am emoții fiind academician, lucrând o viață, să vin să vă rezolv întrebarea de ospătărie”, le-a spus Emil Ceban angajaților spitalului, în timpul unei ședințe, potrivit TV Nord.

La scurt timp după control, directorul interimar al Spitalului Clinic din Bălți, Iurie Osoianu, a fost eliberat din funcție.

Ministrul Sănătății a declarat că situația descoperită în blocul alimentar este inacceptabilă și că nu poate fi justificată în niciun fel.

„Am fost astăzi la Spitalul Clinic Bălți, împreună cu membrii Consiliului de administrație, pentru a evalua situația din blocul alimentar. Imaginile apărute în spațiul public se confirmă, iar condițiile pe care le-am găsit acolo nu au nicio justificare”, a transmis Emil Ceban.

Ministerul Sănătății a anunțat că va aloca peste 500.000 de lei moldovenești pentru renovarea completă a blocului alimentar.

Potrivit ministrului, Spitalul Clinic din Bălți trebuie să devină o unitate medicală de referință pentru nordul Republicii Moldova, iar condițiile oferite pacienților trebuie să fie la standarde corespunzătoare.