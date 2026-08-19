Sorin Kosz, redactor-șef al zonei digitale din Pro TV, a anunțat miercuri că va părăsi grupul media începând cu 1 septembrie. Jurnalistul și-a făcut publică decizia printr-un mesaj postat pe Facebook, aceasta fiind a doua plecare importantă din Pro TV într-o lună.

Kosz a transmis că își încheie mandatul după o perioadă în care a lucrat la dezvoltarea și transformarea zonei editoriale digitale a companiei.

„Am decis să închei din 1 septembrie etapa profesională curentă şi mandatul meu în cadrul PRO TV, după o perioadă în care am avut privilegiul de a contribui la dezvoltarea şi transformarea ecosistemului editorial digital al companiei", a scris Kosz, care le-a mulţumit colegilor de la stirileprotv.ro, protv.ro şi sport.ro, precum şi managerilor şi partenerilor alături de care a lucrat.

Jurnalistul a spus că pleacă din Pro TV mai bine pregătit profesional și că are încredere în continuarea proiectelor dezvoltate în cadrul companiei. El nu a oferit însă detalii despre următorul loc în care va activa.

Kosz a transmis că este „nerăbdător să înceapă următoarea etapă profesională”, iar mesajul său s-a încheiat cu formula „To be continued soon…”.

„BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie etapa profesională curentă şi mandatul meu în cadrul PRO TV, după o perioadă în care am avut privilegiul de a contribui la dezvoltarea şi transformarea ecosistemului editorial digital al companiei.

Le mulţumesc colegilor, echipelor editoriale de la stirileprotv.ro,protv.ro şi sport.ro, managerilor (în special Gabriela Popescu ) şi tuturor partenerilor pentru încrederea, profesionalismul şi colaborarea care au făcut posibilă dezvoltarea unor proiecte cu impact şi consolidarea unei strategii digitale orientate către performanţă şi inovaţie.

Plec mai bine pregătit profesional, cu recunoştinţă pentru experienţa acumulată şi cu convingerea că organizaţia are toate resursele pentru a continua să îşi consolideze poziţia de lider în mass-media din România. În ceea ce mă priveşte, sunt nerăbdător să încep următoarea etapă profesională şi proiectele pe care le voi construi în continuare. To be continued soon…”

Sorin Kosz are o experiență de peste 25 de ani în mass-media și a ocupat mai multe funcții de conducere în redacții importante din România. Și-a început cariera la Pro TV, după care a lucrat pentru ziarele locale Publimedia, care făceau atunci parte din grupul Pro. Ulterior, a fost publisher la Gandul.info încă de la lansarea publicației.

În 2008, a preluat conducerea Realitatea TV Timișoara și a coordonat lansarea postului local. Din 2011, Kosz a condus operațiunile online ale trustului Realitatea Media, care includeau realitatea.net și money.ro.

În 2014 a trecut la Digi24, unde a coordonat departamentul online al site-ului postului de știri.

În iunie 2022, jurnalistul a revenit în grupul Pro TV în funcția de Editor in Chief Digital și a coordonat conținutul editorial de Știri, Sport și Divertisment din departamentul Digital.