Fostul premier Mihai Tudose a declarat că, potrivit informațiilor pe care le are, președintele Nicușor Dan ar urma să facă o desemnare pentru funcția de premier la 1 septembrie. Social-democratul a susținut, în același timp, că ieșirea din criza politică ar trebui să pornească de la un acord între partide asupra unui program de guvernare pe termen mediu și lung.

Mihai Tudose a spus că președintele ar putea interveni în procesul de formare a Guvernului dacă partidele nu reușesc să ajungă la un acord.

„Dacă ne demonstrăm incapacitatea de a face guvernul, președintele continuă demersul în alte modalități. Eu înțeleg că pe 1 septembrie președintele va spune ceva. Nu și-a imaginat nimeni că vor decurge așa lucrurile. Suntem partid politic, dar nu facem noi desemnări”, a declarat Mihai Tudose.

Fostul premier a adăugat că, în opinia sa, Nicușor Dan va trebui la un moment dat să ia o decizie, în condițiile în care situația politică și economică a țării rămâne dificilă.

„Eu cred că domnul președinte va decide la un moment dat că trebuie să facă ceva pentru că România e în picaj, nu că e mare schimbare acum”, a spus Tudose.

Mihai Tudose a explicat că desemnarea unui premier ar trebui să fie precedată de un acord politic mai larg. El a susținut că partidele ar trebui să stabilească mai întâi obiectivele pe termen mediu și lung și abia apoi să construiască majoritatea guvernamentală în jurul acestora.

„Îl desemnează președintele pe baza propunerii partidelor. Întâi aș vrea să avem pe masă o unanimitate, un consens, o majoritate pe un proiect politic, pe un program. Pe termen mediu și lung”, a declarat fostul premier.

Tudose a criticat faptul că programele europene PNRR și SAFE au ajuns să fie prezentate drept principale repere ale politicilor guvernamentale, în condițiile în care acestea au un orizont limitat.

„Să facem o chestie, fiind toți de acord să facem o majoritate. Adică marele program al țării este pe 3 săptămâni. PNRR-ul se termină în august și SAFE-ul s-a încheiat când au fost semnate contractele”, a spus Mihai Tudose.

Social-democratul a propus ca viitoarea majoritate guvernamentală să nu fie construită în jurul unei persoane, ci în jurul unui proiect politic asumat de partidele participante.

„Proiectul va fi ca partidele care, oamenii care susțin și fac o majoritate guvernamentală să nu se strângă în jurul unui om, ci în jurul unei idei. În jurul unui program care să fie cu cap și coadă. Uite, facem asta în 2 ani, 3 ani, 4 ani”, a declarat Mihai Tudose în emisiunea „Ai aflat!”.

Fostul premier a susținut, de asemenea, că pentru o soluție politică de durată ar trebui purtate negocieri inclusiv cu AUR.