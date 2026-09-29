Audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan continuă

Audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul condus de Siegfried Mureșan continuă marți în comisiile de specialitate de la Parlament.

Zece candidați urmează să răspundă întrebărilor parlamentarilor, după ce, în prima zi de audieri, patru nominalizări au primit aviz negativ, iar două au fost avizate favorabil. Votul de învestitură este programat miercuri, în plenul reunit al Parlamentului.

Audierile de marți încep la ora 10.00 și se încheie la ora 20.00. Sunt programați Mircea Abrudean, propus pentru Ministerul de Interne, Dragoș Pâslaru – Ministerul Proiectelor Europene, Raluca Turcan – Ministerul Muncii, Oana Gheorghiu – Ministerul Sănătății și Oana Țoiu – Ministerul Afacerilor Externe.

Pe lista audierilor se mai află Andrea Chiș, propusă la Justiție, Ötvös Koppány Bulcsú – Cultură, Mihai Dimian – Educație, Cseke Attila – Dezvoltare și Diana Buzoianu – Mediu.

În prima zi au fost respinse în comisii candidaturile lui Sebastian Burduja pentru Energie, Radu Miruță pentru Apărare, Cătălin Drulă pentru Transporturi și Irineu Darău pentru Economie. În schimb, Tanczos Barna, propus la Agricultură, și Alexandru Nazare, nominalizat la Finanțe, au primit avize favorabile. Fiecare candidat are la dispoziție o oră pentru audiere, iar votul comisiilor este consultativ.

Miercuri, de la ora 13.00, Parlamentul se reunește pentru votul de învestitură. Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a obține susținerea necesară.

Premierul desemnat spune că, în acest moment, dispune de aproximativ 200 de voturi pe care le consideră certe. Mureșan afirmă că toți parlamentarii PNL, USR și UDMR susțin viitorul Executiv, ceea ce înseamnă, potrivit calculelor sale, 170 de voturi.

În paralel, premierul desemnat negociază cu grupul minorităților naționale, dar și cu parlamentari neafiliați și formațiuni mai mici. Minoritățile urmează să anunțe miercuri, înaintea votului, dacă susțin sau nu Guvernul.

Siegfried Mureșan spune că discuțiile au fost „bune” și că are motive de optimism, însă recunoaște că mai sunt necesare câteva zeci de voturi pentru atingerea pragului de 233.