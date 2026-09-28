Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a lansat o serie de critici dure la adresa formațiunii pe care a condus-o, dar și la adresa europarlamentarului Siegfried Mureșan. Într-o analiză postată pe Facebook, fostul lider liberal susține că adevărata problemă nu este reprezentată de politicianul menționat, ci de derivat morală și politică în care se află partidul în prezent.

În mesajul său, Crin Antonescu punctează că ascensiunea și stabilitatea politică ale lui Siegfried Mureșan sunt rezultatul unui amestec de abilitate și oportunitate. Fostul președinte PNL consideră că comportamentul eurodeputatului este unul predictibil pentru parcursul său politic.

„Problema nu e dl. Sigfried Mureșan. Domnia sa nu poate fi învinovățit pentru simplul fapt că a găsit, cu abilitate și noroc, un loc ideal în care să supraviețuiască și să prospere”, a scris Crin Antonescu. De asemenea, el a evidențiat pragmatismul extrem care îi caracterizează activitatea:

„Este, la urma urmelor, consecvent. Sigur, își amintește vag de dna Udrea și nu îl mai cunoaște pe dl. Gheorghe Ștefan, dar niciodată nu s-a lepădat de Băsescu, Kovesi sau Macovei”, a continuat Antonescu.

Miezul criticii formulate de Crin Antonescu se îndreaptă direct către conducerea și strategia actuală a formațiunii liberale. El acuză partidul de abandonarea propriilor repere istorice și de o lipsă cronică de identitate. „Problema e PNL”, afirma fostul lider liberal.

Continuând analiza, Antonescu reproșează conducerii că sacrifică imaginea formațiunii pentru beneficii iluzorii sau din dorința de a obține validare din partea unor comentatori și foști adversari politici.

„PNL este de o stupiditate fără egal. Nu se «cramponează» de vreun principiu, la rândul său, ba chiar e gata să calce, să scuipe, să vândă orice, numai că în cazul său nu e rentabil, ci doar pare”, a scris Crin Antonescu.

Fostul președinte liberal susține că partidul traversează o etapă de renegare sistematică a propriei istorii doar pentru a atrage simpatii de moment:

„își reneagă organizat și zgomotos, în văzul lumii, propriul trecut, propriul nume, propriul blazon”, pentru ceea ce descrie drept „câteva laude pentru Bolojan și, mai nou, Siegfried”, venite din partea unor „vechi «prieteni», de la Liiceanu la Tismăneanu”.

În aceeași reacție publică, Antonescu taxează încercările liberalilor de a se apropia de electoratul și discursul specifice zonei USR, menționând că această poziționare se face „cu zelul proaspeților convertiți”. Ironizând lipsa de reacție internă, fostul politician a avansat și un scenariu ipotetic privind numirile la vârful partidului.

„N-am nicio îndoială că, dacă mâine Bolojan l-ar propune președinte de onoare al partidului pe Băsescu, ar avea doar câteva voturi împotrivă și că «lideri» de comunicare ai partidului ne-ar explica pe la televiziuni că asta e o decizie reformatoare”, afirma Antonescu.

În finalul intervenției sale, Crin Antonescu a transmis un mesaj plin de sarcasm celor care susțin actuala linie politică și reprezentanții ei în structurile europene.

„Hai la vot, dragii mei, pentru Siegfried. E singura soluție pentru România, nu-i așa?”, a scris fostul lider liberal.

Raportându-se la istoria formațiunii național-liberale și făcând o comparație cu trecutul, Antonescu a concluzionat reamintind ironic de fostele proiecte politice din care a făcut parte Siegfried Mureșan: „Sper ca eroul vostru, caraghios dar tenace, să vă țină minte mai mult decât pe PMP”, a conchis Crin Antonescu.