Cum alegi varza potrivită pentru murat

Odată cu venirea toamnei, românii încep pregătirile pentru sezonul rece, iar varza murată rămâne unul dintre preparatele nelipsite de pe mesele pregătite în sezonul estival rece. Alegerea momentului potrivit pentru a pune varza la murat este importantă, deoarece temperatura influențează procesul de fermentare și textura produsului final. În 2026, perioada obișnuită pentru pregătirea verzei este cuprinsă între lunile octombrie și noiembrie, însă momentul exact poate varia în funcție de vreme și de condițiile de depozitare.

În mod tradițional, varza se pune la murat în a doua parte a toamnei, când temperaturile încep să scadă și pot asigura condiții potrivite pentru fermentare. În multe gospodării, pregătirile încep în octombrie și continuă în noiembrie, în funcție de regiune și de evoluția vremii.

Alegerea perioadei nu depinde însă doar de calendar, ci și de temperatura din locul în care va fi păstrat butoiul. Dacă varza este pusă la murat când este prea cald, fermentarea se poate desfășura rapid, ceea ce poate afecta textura și gustul. La temperaturi prea scăzute, procesul încetinește, iar varza poate avea nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la gustul dorit.

De aceea, este recomandat ca butoiul să fie pregătit atunci când există posibilitatea păstrării sale într-un spațiu răcoros, cu temperatură relativ constantă. Pivnițele și încăperile bine aerisite, ferite de lumina directă a soarelui, pot oferi condiții potrivite pentru depozitare.

Pentru o varză murată gustoasă și crocantă, alegerea căpățânilor este la fel de importantă ca respectarea rețetei. Sunt recomandate verzele de toamnă, bine dezvoltate, cu frunze sănătoase și căpățâni compacte, care nu prezintă lovituri, pete sau semne de deteriorare.

Este indicat ca verzele să aibă dimensiuni apropiate, astfel încât să poată fi așezate cu ușurință în butoi și să fie acoperite uniform de saramură. Înainte de pregătire, frunzele exterioare deteriorate se îndepărtează, iar căpățânile se curăță de impurități. Butoiul trebuie să fie bine spălat și să fie destinat păstrării alimentelor, pentru a reduce riscul contaminării.

Pentru prepararea saramurii se folosesc, în general, între 30 și 40 de grame de sare neiodată la un litru de apă, în funcție de rețeta aleasă. Cântărirea sării este preferabilă măsurării cu lingura, deoarece permite obținerea unei concentrații mai constante și reduce riscul unor diferențe mari de la un butoi la altul.

Saramura trebuie să acopere complet căpățânile de varză, pentru ca acestea să nu intre în contact cu aerul. În funcție de preferințe, în butoi se pot adăuga mărar uscat, hrean, cimbru sau boabe de piper, ingrediente care oferă aromă și completează gustul verzei.

Respectarea cantității de sare este importantă pentru fermentarea corespunzătoare. O concentrație prea mică poate favoriza dezvoltarea microorganismelor nedorite, în timp ce prea multă sare poate încetini fermentarea și poate afecta gustul. De aceea, este indicat să fie urmată aceeași rețetă pe toată durata pregătirii.

După ce varza a fost așezată în butoi și acoperită cu saramură, recipientul trebuie păstrat într-un spațiu răcoros, ferit de soare și de schimbările bruște de temperatură. Pe durata fermentării, nivelul lichidului trebuie verificat periodic, astfel încât toate căpățânile să rămână complet acoperite.

În rețetele tradiționale, saramura este uneori pritocită, prin scoaterea și reintroducerea lichidului în butoi, pentru a favoriza circulația acestuia. Procedura trebuie realizată cu ustensile curate și în funcție de metoda de fermentare folosită.

Pe măsură ce fermentarea avansează, varza capătă gustul acrișor specific și poate fi folosită la prepararea sarmalelor, a salatelor sau ca garnitură. Păstrarea în condiții corespunzătoare și verificarea periodică a verzei ajută la menținerea calității acesteia pe tot parcursul sezonului rece.