Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 septembrie 2026

29 septembrie

Pe 29 septembrie s-au născut Horatio Nelson, Enrico Fermi, Lech Walesa, Michelangelo Antonioni, Anita Ekberg, Silvio Berlusconi, Stanley Kramer, Jerry Lee Lewis, Ion Gheorghiu, Eudoxiu Hurmuzaki, Iorgu Iordan, Eugen Preda, Arsenie Boca.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Chiriac Sihastrul, Trifon, Gudelia şi Petronia.

Tradiţional, în ”Kalendar”, pe 29 septembrie, este: Mioi, Vara lui Mioi (Mihoi, Sân-Mihai), Chiriac, Nunta Oilor.

Perioada de cincisprezece zile cuprinsă între 29 septembrie şi 14 octombrie, când se pomeneşte Sf. Parascheva, este un timp când se aşteaptă o încălzire trecătoare a vremii - este numită vara lui Mioi. La această vreme se obişnuia, şi poate se mai obişnuieşte, să se slobozească arieţii, adică berbecii, în turmele de oi, pentru reproducere. De aceea se numeşte Nunta Oilor. (Olteanu, Ghinoiu).

Demult, demult povestea spune că era un cărăuş sărac, pe nume Mioi. Tot pe drumuri, ca să facă şi el un amărât de ban, cărăuşul nostru nu şi-a treierat grâul. Era necăjit cărăuşul nostru, se gândea şi se întreba şi vorbea cu căluţii lui, ce să se facă, ce să dreagă, ca să aibă timp să treiere şi el grâul, să mai fie vreme frumoasă.

Când, ce să vezi, la marginea drumului, un moşneag, bătrân ca vremea. Lui Mioi i se face milă de moş şi îl ia cu el, în căruţă. Moşul-moş, bun de gură şi înţelept, îl trage de limbă pe săracul Mioi şi află ce-l durea. La o răscruce, moşul zice să-l lase acolo. Aşa face Mioi, dar apoi se întoarce să-l întrebe pe bătrân de ce l-a lăsat acolo că nu era nicio casă, niciun sat. Dar, nici urmă de moş!

Apoi, un glas puternic de au început căluţii să necheze, glas puternic dar blând, i-a spus lui Mioi: „Pentru că ai dovedit milă faţă de Mine, şi Eu am milă faţă de tine. Ai două săptămâni de vreme bună ca să-ţi treieri grâul!”

Şi aşa a rămas de atunci, căci ceea ce face bunul Dumnezeu, apoi numai El poate să desfacă! (Olteanu, Muşlea-Bârlea).

De cad nucile şi ghindele înainte de Sân-Mihoi, iarna este aproape, se spunea în popor. (Olteanu, CPR, pagina 421).

Episodul din această zi îi prezintă pe gazdele emisiunii The Quizard's Pit, o emisiune pe care credem că fanii Weirdest Thing o vor adora.

De fapt, co-prezentatorul Shane ne-a povestit despre obiceiurile absolut explozive legate de cafea ale autorului Honoré de Balzac. Prolificul său volum de muncă era susținut de perioade de scris de paisprezece până la optsprezece ore, toate acestea fiind alimentate de cești de cafea neagră tare. Unora le place să spună că bea până la 50 de cești pe zi, deși încercările de a confirma această cifră cu o sursă primară au eșuat.

(Și, așa cum subliniază acest eseu de investigație încântător ilustrat, ar fi petrecut o mare parte din zi pur și simplu urinând dacă ar fi băut mai mult de două galoane de cafea.) Dar estimările minime se învârt în jurul a 20 de cești, ceea ce, chiar presupunând un conținut relativ scăzut de cafeină per ceașcă și luând în considerare posibilitatea unor ceșcuțe minuscule de servire, l-ar fi plasat pe Balzac cu mult peste doza zilnică recomandată de cafeină pentru un adult.

Și oricâte cești ar fi băut, probabil că bea mai mult espresso sau cafea turcească (cunoscută și sub numele de cafea tare).

Însă întrebarea câte cești de cafea a consumat Balzac este cam irelevantă. Pentru că, potrivit lui Balzac însuși, în cele din urmă a trecut de la a bea cafea la a o consuma : practic, a adunat cafea măcinată crudă și a mâncat-o pe stomacul gol. (Poate că a fost nevoie de puțină apă ca lubrifiant, dar ideea este că a consumat în principal cafeaua măcinată în loc să bea o infuzie.)

Eseul său „Plăcerile și durerile cafelei” este o scriere plină de culoare, îndrăznim să spunem ciudată, care devine poetică pe fondul senzației de a consuma boabe crude de cafea. Deși nu putem fi siguri că acest obicei neplăcut a contribuit de fapt la moartea sa la vârsta de 51 de ani, suntem destul de siguri că a ajutat.

Am primit curierul de Bruxelles dar este tot, FYEO, așa că am ce citi, afară se întunecă repede. A trecut vara, când oare? Dar vă promit că mâine este, cu siguranță, o altă zi!

BERBEC

Astăzi găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi în muncă, unui coleg, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea interioară şi ajută pe cei din jurul tău, pe cei dragi. Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte, numără până la zece, respiră adânc - şi totul (poate) se rezolvă. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri.

TAUR

Eşti distrat, confuz şi nu te poţi concentra pe cât cere ziua de astăzi, marţea cea cu trei ceasuri rele. Poate că nu o să ai niciun necaz mare, superstiţiile dau rateuri, în ultimul timp! Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperia astazi va face mare placere celei dragi. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le niste mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arati afecţiunea ta.

Conjunctura îţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţele par importante. Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectata pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie.

RAC

Aspectele benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic sau electronic – ca să nu-ti faca probleme pe viitor.

Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Munceşti cu spor, te odihneşti eficient, eşti mai entuziast, optimist şi ai speranţă în viitor! Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” în afaceri. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare.

FECIOARĂ

Ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi sedentarismul. Nu mai sta ore întregi sub duş, apa costă! Program cultural pe seară, poate un concert, poate un film. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă interesanta, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol sau la un concert?

În dragoste este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental, sau te poţi bucura de un avantaj. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei.

SCORPION

O zi favorabilă pentru scorpionul cel sentimental. Iţi prieşte o discuţie la o cafea, cu cei dragi şi faci planuri. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i baţi la cap. Veşti bune. După program, du-te la cumpărături, te relaxezi şi vezi lumea! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie.

Atmosfera, în jurul tău, pare a fi tensionată. Poate este vremea, capricioasă, în schimbare, sau teama generală, mută şi nedefinită. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile! O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect. Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci reuşeşti.

CAPRICORN

Poţi să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturaj. Eşti pe drumul cel bun, trebuie să laşi comoditatea şi probabil că vei reuşi ce ţi-ai propus. Stelele îţi sunt favorabile! Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus, aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau cu partenerii.

Ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi în plus pentru serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară eşti obosit, dar mulţumit că ai rezolvat totul. Poţi să mergi la un film nou! Rezolvă toate problemele în cursul dimineţii. Îmbunătăţirea situaţiei financiare, veşti bune. Nu da curs unor porniri de moment. Zi favorabilă noilor înţelegeri, clarificării unor probleme, călătoriilor scurte. Veşti bune şi programe de distracţie, mai pe seară.

PEŞTI

Trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri. Consultă-te cu cei din jurul tău, cu cei dragi, ca să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează foarte mult! Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Urmată de o după amiază monotonă. Una dintre zilele acelea în care te întrebi mai târziu, ce ai făcut, de fapt?!