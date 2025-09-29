Se împlinesc 115 ani de la nașterea Sfântului Părinte Arsenie Boca

Luni, 29 septembrie 2025, se împlinesc 115 ani de la nașterea părintelui Arsenie Boca. Născut în anul 1910 și trecut la cele veșnice în 1989, părintele continuă să fie considerat de numeroși credincioși drept un om al harului, cu daruri profetice, potrivit doxologia.ro.

De-a lungul vieții sale, Arsenie Boca a fost călugăr și duhovnic la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, iar mai târziu la Mănăstirea Prislop, loc în care se află și mormântul său. Prislopul a devenit un important punct de pelerinaj pentru cei care îl venerează, atrăgând anual zeci de mii de oameni.

Multe dintre cuvintele sale sunt privite astăzi ca profeții, unele interpretate ca anticipând evenimente din istoria recentă a României. Cu toate acestea, părintele Arsenie Boca rămâne, în primul rând, o voce spirituală puternică, iar mesajele sale continuă să influențeze și să inspire.

Părintele Arsenie Boca a urmat cursurile Gimnaziului ortodox „Avram Iancu” din Brad între anii 1922 și 1929, continuându-și studiile la Academia Teologică „Andreiană” din Sibiu (1929–1933). Ulterior, a fost admis la Academia de „Belle Arte” din București, iar pentru aprofundarea cunoștințelor spirituale a efectuat un stagiu de documentare pe Muntele Athos.

În anul 1936 a fost hirotonit ca diacon celib, iar la 10 aprilie 1942 a fost ridicat la rangul de preot. Pe 3 mai 1940, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, primind numele Arsenie. A condus obștea acestei mănăstiri până în toamna anului 1948, când a fost transferat de mitropolitul Nicolae Bălan la Mănăstirea Prislop.

În contextul represiunii comuniste, a fost arestat în noaptea de 15 spre 16 ianuarie 1951. A fost închis în mai multe locuri: Aiud, Baia Sprie, Ocnele Mari și a executat nouă luni de muncă forțată la Canalul Dunăre–Marea Neagră. A fost eliberat la 17 martie 1952, revenind la Mănăstirea Prislop, unde a participat la slujbe, a pictat și a lucrat în cadrul comunității monahale. În 1955, a fost anchetat la Timișoara și a petrecut încă șase luni în detenție.

În anul 1969, Mănăstirea Prislop a fost închisă, iar părintele Arsenie a fost exclus din rândurile monahilor, fiind nevoit să ducă o viață itinerantă, în special în București și în alte localități. Din 1961 a fost angajat la Atelierele Patriarhiei, iar în 1968 a fost pensionat.

Ulterior, s-a stabilit în apropierea capitalei, la parohia Drăgănescu, unde a început să picteze biserica locală. Spre finalul vieții, i s-a permis să revină la Mănăstirea Prislop, unde a trecut la cele veșnice în data de 28 noiembrie 1989.

„Binecuvântat este poporul din care s-a ridicat un astfel de om până la statura vârstei deplinătății în Hristos, ocrotită este țara noastră care are un astfel de mijlocitor către Dumnezeu și vie este Biserica care a avut un astfel de slujitor ce nu a făcut compromisuri spiritului vremii în trecutul încheiat la numai câteva zile după săvârșirea Sfinției Sale din această viață.

Pentru că astăzi, într-o vreme plină de incertitudini când lumea și societatea în care trăim se aseamănă tot mai mult cu un „Ținut al Gherghesenilor” bântuit de felurite duhuri, curente și ideologii care nu sunt de la Dumnezeu, ne dăm seama că a-l fi întâlnit cândva, cunoscut, ascultat, crezut și urmat, după puteri, pe Părintele Arsenie Boca la o răspântie a vieții noastre, este aproape egal cu faptul de a fi fost contemporani cu un adevărat profet biblic, apostol neotestamentar sau Sfânt al Bisericii Ortodoxe. Aceasta este deci imaginea și icoana clară și definitivă, ca un reflex al picturii bisericești de la Drăgănescu și Prislop, a Părintelui Arsenie, zugrăvită înaintea ochilor și înlăuntrul sufletului nostru de razele unei lumini ce coboară atât de pe Tabor, cât și din norii Parusiei”.

Potrivit dorinței sale, a fost înmormântat la Mănăstirea Prislop, în data de 4 decembrie 1989. În prezent, mormântul său este considerat un loc important de pelerinaj religios, atrăgând anual zeci de mii de credincioși din întreaga țară.