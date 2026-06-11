Produs tradițional românesc, recunoscut oficial în Uniunea Europeană. Babicul de Buzău a primit certificarea europeană Indicație Geografică Protejată (IGP), devenind al 17-lea produs agroalimentar din România care beneficiază de protecție la nivelul Uniunii Europene. Recunoașterea confirmă specificul și tradiția unui produs realizat în județul Buzău de peste un secol.

Babicul de Buzău a obținut certificarea europeană Indicație Geografică Protejată, după demersurile realizate de Asociația pentru Promovarea Babicului de Buzău. Președintele asociației, Ana-Maria Mircea-Leu, a declarat că recunoașterea europeană reprezintă rezultatul eforturilor depuse pentru conservarea și promovarea acestui produs tradițional.

„Ne-am dorit să arătăm că un produs tradiţional românesc poate îndeplini cele mai exigente standarde europene şi poate deveni un ambasador autentic al României. Această certificare aparţine întregii comunităţi care a păstrat vie tradiţia Babicului de Buzău şi tuturor producătorilor care au transmis această reţetă din generaţie în generaţie. În cadrul Asociaţiei pentru Promovarea Babicului de Buzău am reuşit să construim o comunitate care reuneşte producători, experţi, instituţii şi susţinători ai tradiţiilor locale în jurul unui obiectiv comun: protejarea şi promovarea identităţii gastronomice a regiunii. Unde erau conducătorii României în momentul în care a fost asasinat președintele american John Fitzgerald Kennedy Vacanță fără griji. Cum îți pregătești mașina pentru un drum lung și ce trebuie să verifici înainte de a pleca Privim această recunoaştere europeană ca pe o responsabilitate de a continua să valorificăm patrimoniul local, inclusiv prin proiecte culturale şi editoriale dedicate istoriei şi poveştilor care stau în spatele Babicului de Buzău şi ale altor produse reprezentative ale zonei”, a declarat Ana-Maria Mircea-Leu, preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea Babicului de Buzău.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Babicul de Buzău este un salam crud-uscat, presat, cu gust picant, preparat din carne de porc și vită în proporții egale.

Produsul este condimentat cu boia dulce, boia iute și ardei iute, apoi este introdus în intestine naturale de vită și trece prin etapele de afumare, presare, maturare și uscare la rece pentru o perioadă de minimum 20 de zile.

Aspectul său este caracterizat de batoane presate cu lungimi și greutăți variabile, membrană naturală brună și un strat fin de levuri albe care poate apărea pe suprafață. În interior, culoarea variază de la brun-roșcat la roșu rubiniu, iar gustul este picant-iute și moderat sărat.

Istoria Babicului de Buzău începe în jurul anului 1900, iar rețeta a fost transmisă de-a lungul generațiilor.

Produsul este menționat și în lucrări dedicate patrimoniului local, printre care „Judeţul Buzău: Tradiţii, legende, obiceiuri, datini”, publicată în 2012, și „Patrimoniul gastronomic al judeţului Buzău”, apărută în 2018.

De-a lungul timpului, Babicul de Buzău a primit și alte recunoașteri. În 2017 a fost inclus de TasteAtlas în topul celor mai apreciate salamuri din lume, ocupând locul al șaptelea. În 2023, produsul a primit distincția „Superior Taste Award” acordată de International Taste Institute din Bruxelles.

Prin obținerea certificării IGP, Babicul de Buzău se alătură listei produselor agroalimentare românești protejate la nivel european.

Printre acestea se numără Magiunul de prune de Topoloveni, Salamul de Sibiu, Telemeaua de Sibiu, Cârnații de Pleşcoi, Plăcinta dobrogeană, Pită de Pecica, Batogul de Sturion și alte produse care beneficiază deja de recunoaștere europeană.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că procesul de promovare și protejare a produselor tradiționale continuă, iar alte 13 produse românești se află în prezent în etapa de verificare la nivelul Comisiei Europene.