Tot mai mulți români, dornici să ajungă la Muntele Athos. Cât costă un pelerinaj în Grădina Maicii Domnului

În ultima perioadă, tot mai mulți români aleg să viziteze Muntele Athos. Fie că poartă haina preoției sau sunt credincioși ortodocși, oamenii își doresc să pășească pe urmele celor care trăiesc în Grădina Maicii Domnului. Pentru o astfel de experiență aparte, pelerinii plătesc în jur de 600 - 680 de euro. Pe lângă transport și cazare și două mese pe zi, pelerinii sunt însoțiți permanent de un teolog. De asemenea, inclus în acest preț este și transportul cu vaporul. Conform tradiției, femeile nu pot ajunge pe Sfântul Munte.

Pelerinajul spre Sfântul Munte Athos începe din Ouranoupolis, oraș-port supranumit „Poarta Cerului”. Din acest loc, credincioșii se îndreaptă spre teritoriul monahal aflat sub ocrotirea Maicii Domnului. Astfel, grupurile se îmbarcă pe vaporul spre Muntele Athos. În general, programul pelerinajului depinde atât de condițiile meteorologice, cât și de organizarea transportului local.

Printre primele opriri se află Mănăstirea Vatopediu, unde pelerinii se pot închina la icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, la Brâul Maicii Domnului și la Capul Sfântului Ioan Gură de Aur. De asemenea, credincioșii pot vizita Schitul „Sfântul Andrei” (Serai), unde se păstrează fruntea Sfântului Apostol Andrei.

Majoritatea pelerinilor poposesc și la Mănăstirea Cutlumus, unde sunt păstrate icoanele „Ocrotitoarea Nebiruită” și „Milostiva”. După un drum de 30 de minute pe munte, aceștia pot ajunge la Chilia Panaguda, unde a viețuit Sfântul Paisie Aghioritul.

La Mănăstirea Xenofont, credincioșii se pot ruga la icoana Sfântului Gheorghe, la icoana Maicii Domnului „Odighitria” și la izvorul tămăduitor al Sfântului Gheorghe. De asemenea, mâna sfântului este așezată la loc de cinste în mănăstire.

La Mănăstirea Dochiaru, pelerinii se pot ruga la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”. Cei care au ajuns la această mănăstire spun că rugăciunile înălțate le-au fost ascultate.

Una dintre cele mai iubite și cinstite icoane de pe Muntele Athos este Icoana Maicii Domnului „Portărița”, păstrată la Mănăstirea Iviru. Tradiția athonită spune că icoana nu a fost adusă de oameni, ci a ajuns singură, pe mare, condusă în chip minunat.

Călugării ar fi zărit lumina puternică ce însoțea chipul Maicii Domnului și ar fi coborât la țărm pentru a se închina. În mod uimitor, icoana ar fi venit singură către ei, fiind primită cu evlavie și așezată în biserică.

Credincioșii pot ajunge și la Chilia românească Sfinții 40 de Mucenici, unde pot descoperi modul de viață al călugărilor români din Athos. Cei care merg în pelerinaj nu pot ocoli Mănăstirea Dionisiu, unde se păstrează mâna Sfântului Ioan Botezătorul.

Un moment cu încărcătură spirituală deosebită este vizita la Nea Skiti, unde se află mormântul Sfântului Iosif Isihastul. La Mănăstirea Sfântul Pavel, Darurile Magilor și Capul Sfântului Pantelimon sunt așezate spre închinare.