Social Gigi Becali, acuzat că s-a apucat să distrugă o zonă protejată din Techirghiol







Gigi Becali, patronul FCSB, este acuzat că ridică construcții ilegale pe malul sudic al Lacului Techirghiol, o arie naturală protejată internațional. În ciuda amenzilor, dispozițiilor de oprire și avertismentelor specialiștilor, lucrările continuă, iar experții atrag atenția că habitatul a sute de specii rare de păsări este grav afectat.

Societatea Ornitologică Română (SOR) a depus o plângere penală împotriva lui Becali, acuzându-l că sfidează legislația și pune în pericol un sit natural cu importanță unică, protejat la nivel european și internațional.

Lacul Techirghiol este o arie naturală protejată desemnată sit Natura 2000 (ROSPA0061) și sit Ramsar, recunoscută pentru biodiversitatea sa excepțională. Zona găzduiește peste 288 de specii de păsări și reprezintă al doilea cel mai important sit natural din România după Delta Dunării.

Pe malul sudic al lacului, echipa SOR a descoperit, pe 19 iunie 2025, o fundație de beton de aproximativ 50 mp, decopertări ale pajiștii și drumuri de acces noi. Pe 15 august, specialiștii au constatat că pe fundație se ridicase deja o construcție din lemn, aflată într-un stadiu avansat.

Pe 5 septembrie, cu dovezi foto-video, SOR a confirmat că lucrările au continuat, în ciuda dispoziției legale de oprire emise de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), care aplicase anterior o amendă.

După constatarea încălcărilor repetate, SOR a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia pe 9 septembrie 2025, solicitând intervenția urgentă a autorităților.

SOR, comunicat oficial: „Este datoria noastră să semnalăm executarea unor lucrări de construcție neautorizate într-o arie naturală de importanță internațională. Planul de Management al sitului, aprobat prin Ordinul nr. 851/2025, interzice explicit ridicarea de clădiri în perimetrul protejat. Orice intervenție neconformă subminează eforturile de conservare și încalcă legislația în vigoare.”

Organizația avertizează că intervențiile ilegale distrug pajiștile unde cuibăresc specii rare de păsări, precum:

Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus)

Fâsa de câmp (Anthus campestris)

Ciocârlia de Bărăgan (Melanocorypha calandra)

De asemenea, sunt afectate zonele de hrănire pentru vânturelul de seară, dumbrăveancă și șoimul dunărean, toate specii protejate la nivel european.

În cadrul unei discuții purtate cu Gigi Becali, reprezentanții SOR au încercat să îi explice importanța conservării zonei. Răspunsul patronului FCSB a fost tranșant:

„E terenul meu și fac ce vreau! E în intravilan și nu mă oprește nimeni!”

Emil Todorov, reprezentant SOR, a povestit că Becali i-a jignit pe specialiști, numindu-i „sataniști” și „vânduți soroșiștilor”, și a afirmat că planul său este să ridice o mănăstire:

„Când am vorbit cu el, mi-a zis că Alexandru Tudor (fost arbitru internațional) va sta acolo și că va face o mănăstire. Ne temem că aceasta e doar prima etapă și că planul real e să creeze un precedent pentru dezvoltări imobiliare masive pe malul lacului.”

SOR atrage atenția că, în timpul controalelor, Garda de Mediu i-ar fi transmis lui Gigi Becali că „nu are probleme dacă ridică o construcție din lemn”. Acest detaliu a stârnit suspiciuni că miliardarul ar putea exploata portițe legale cu sprijinul unei „armate de avocați”.

„Ne este teamă că mănăstirea e doar începutul. Dacă va fi acceptată, vor urma investiții imobiliare masive pe malul lacului, ceea ce ar distruge complet habitatul”, au declarat reprezentanții SOR.

Specialiștii avertizează că Lacul Techirghiol riscă să urmeze soarta Lacului Siutghiol, unde construcțiile masive au distrus în mare parte flora și fauna locală.

„Dacă nu se intervine acum, vom pierde unul dintre cele mai importante ecosisteme din România. Un precedent creat aici va duce la degradarea completă a zonei.”

SOR solicită autorităților: