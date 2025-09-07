Sport Ce studii are Gigi Becali, de fapt. A terminat o facultate fără să o vadă







Pe Gigi Becali îl cunoaște toată lumea, însă puțini știu exact ce studii are, ce avere deține și cum a evoluat cariera lui de-a lungul timpului. Patronul FCSB este unul dintre cei mai vizibili oameni din România, un personaj controversat care a îmbinat fotbalul, politica și afacerile într-un mod unic.

Pe lângă rolul său de finanțator al FCSB, Becali a fost implicat de-a lungul anilor în dispute publice, proiecte politice și numeroase declarații care au stârnit dezbateri.

De-a lungul timpului, Gigi Becali a ocupat funcții publice importante și a candidat la mai multe alegeri, însă detaliile despre studiile sale au fost mereu în centrul atenției.

În decembrie 2024, în ziua în care și-a preluat noul mandat de parlamentar, Gigi Becali a făcut o declarație surprinzătoare. În stilul său caracteristic, a recunoscut că a absolvit o facultate fără să participe nici măcar o zi la cursuri:

„Facultatea de Ecologie, eu am ajuns în anul trei fără să știu unde este. M-am înscris acolo și luam note de 9…”, declara Becali.

Oficial, patronul FCSB ar fi urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității Ecologice din București. Cu toate acestea, în CV-ul depus la Camera Deputaților, singura unitate de învățământ menționată este Liceul „Iuliu Maniu” din București.

Deși studiile sale au fost adesea subiect de controversă, Gigi Becali a reușit să construiască o avere impresionantă.

În 2008, presa îl desemna drept cel mai bogat român, cu o avere estimată la 2,8 – 3 miliarde de dolari. În prezent, potrivit estimărilor financiare, valoarea bunurilor deținute de patronul FCSB se situează în jurul a 1,2 miliarde de euro.

Conform declarației de avere publicate în ianuarie 2025, Gigi Becali deține un portofoliu extins de proprietăți:

15 hectare de teren intravilan în județul Ilfov ;

7 hectare de luciu de apă tot în Ilfov;

50 hectare de teren în județul Vâlcea ;

90 hectare de teren în Pitești (intravilan și extravilan);

terenuri în București și alte zone din țară.

Pe lângă terenuri, Becali mai deține două case, una în Voluntari și alta în Iași, precum și un garaj impresionant cu șapte mașini de lux: patru Mercedes, două Land Rover și un Bentley.

În conturile bancare, potrivit declarației oficiale, Gigi Becali are 560.000 de lei.

Pe lângă veniturile din afaceri și proprietăți, patronul FCSB a încasat, în 2023, suma de 71.566 lei din pensie specială acordată în calitate de fost europarlamentar.

De-a lungul timpului, Becali a investit masiv în imobiliare, terenuri și fotbal, consolidându-și statutul de unul dintre cei mai bogați români.

Pe lângă afaceri și fotbal, Gigi Becali a fost mereu atras de politică. Cariera sa politică a început în 2000, când a candidat pentru prima dată la alegerile parlamentare, fără succes.

În 2004, a preluat conducerea Partidului Noua Generație (PNG) și a candidat la alegerile prezidențiale, unde a obținut 1,77% din voturi.

Momentul decisiv a venit în 2009, când, aflat în arest preventiv, s-a alăturat PRM și a devenit europarlamentar, mandat pe care l-a deținut până în 2012. Ulterior, între 2012 și 2013, a fost deputat PNL.

După o perioadă de retragere, Gigi Becali a revenit în prim-planul politicii în septembrie 2024, când a intrat în AUR, partidul condus de George Simion. Pe 1 decembrie 2024, a candidat la alegerile parlamentare și a obținut un nou mandat de deputat.