Cum a ajuns Taylor Swift cea mai bogată cântăreață din toate timpurile

Taylor Swift a devenit cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, potrivit estimărilor publicate de revista Forbes. Averea artistei americane este evaluată în prezent la 2 miliarde de dolari, dublu față de nivelul înregistrat în 2024, performanță care o plasează în fruntea industriei muzicale mondiale.

La 36 de ani, vedeta pop este unul dintre cele mai de succes nume din muzica internațională. Spre deosebire de alte celebrități care și-au construit averile prin afaceri din domenii precum cosmeticele, moda sau băuturile, cea mai mare parte a averii lui Taylor Swift provine direct din muzică, concerte și drepturile asupra propriului catalog muzical.

Ascensiunea financiară a artistei a fost accelerată de succesul uriaș al turneului Eras Tour, care a intrat în istorie drept cel mai profitabil turneu muzical organizat vreodată.

Potrivit Forbes, încasările generate din vânzarea biletelor au ajuns la aproximativ 2,2 miliarde de dolari. Cererea pentru concertele artistei a fost atât de mare încât biletele s-au epuizat în câteva minute în numeroase orașe din lume.

Succesul turneului nu s-a limitat la scenele de concert. Filmul realizat pe baza spectacolului a devenit la rândul său un fenomen global și unul dintre cele mai profitabile filme-concert din istorie.

Un moment esențial în cariera lui Taylor Swift a avut loc în 2020, când artista a început să își reînregistreze albumele lansate la începutul carierei.

Decizia a venit după ce drepturile asupra înregistrărilor originale ale primelor sale șase albume au ajuns în proprietatea altor companii. În loc să accepte situația, cântăreața a ales să reînregistreze aproape întreaga discografie sub denumirea „Taylor's Version”.

Strategia s-a dovedit un succes uriaș. Noile versiuni au fost cumpărate și ascultate de milioane de fani din întreaga lume, iar drepturile de autor și veniturile generate de acestea au revenit direct artistei.

Forbes arată că, datorită succesului financiar obținut în ultimii ani, Taylor Swift a reușit inclusiv să cumpere înregistrările master originale ale pieselor sale, consolidându-și astfel controlul asupra unuia dintre cele mai valoroase cataloage muzicale din industrie.

Potrivit Forbes, Taylor Swift este una dintre compozitoarele cu cel mai mare succes comercial din toate timpurile.

Artista scrie sau co-scrie majoritatea pieselor pe care le interpretează, ceea ce îi permite să obțină venituri importante nu doar din vânzarea albumelor și din platformele de streaming, ci și din difuzările radio, licențele pentru filme și seriale sau alte utilizări comerciale ale muzicii sale.

Catalogul său muzical este considerat una dintre cele mai valoroase colecții de drepturi de autor din industria divertismentului și continuă să genereze venituri consistente în fiecare an.

Pe lângă veniturile generate de activitatea artistică, Taylor Swift deține și un portofoliu impresionant de proprietăți imobiliare. Artista are locuințe în mai multe zone exclusiviste din Statele Unite, inclusiv în New York, Nashville, Los Angeles și Rhode Island. Valoarea totală a acestor proprietăți este estimată la peste 100 de milioane de dolari.

În același timp, succesul financiar al cântăreței a fost însoțit de o strategie atentă de construire a brandului personal și de o relație extrem de puternică cu fanii săi, care continuă să cumpere albume, ediții speciale, produse promoționale și bilete la concerte în număr record.

Taylor Swift a intrat oficial în clubul miliardarilor în 2024, însă ascensiunea sa a continuat într-un ritm accelerat în ultimii doi ani.

Specialiștii din industrie consideră că unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale succesului său este faptul că averea sa a fost construită în principal din activitatea muzicală. Concertele, drepturile de autor și catalogul de piese reprezintă principalele surse ale averii sale, un lucru rar întâlnit chiar și în rândul celor mai mari vedete ale industriei.

Cu o avere estimată la 2 miliarde de dolari și cu unul dintre cele mai valoroase cataloage muzicale din lume, Taylor Swift continuă să stabilească recorduri atât pe scenă, cât și în clasamentele financiare.