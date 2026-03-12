Taylor Swift și-a dublat averea la 2 miliarde de dolari. Topul averilor vedetelor

Lista celor mai bogate vedete din lume a fost făcută publică, iar vestea este una excelentă pentru Taylor Swift. Superstarul american continuă să își consolideze poziția în rândul celor mai înstărite personalități din industria divertismentului, informează The Sun.

După ce a intrat în clubul miliardarilor în 2023, averea artistei a înregistrat o creștere spectaculoasă. În prezent, patrimoniul său este estimat la aproximativ 2 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că și-a dublat averea într-un interval relativ scurt. Artista a urcat de pe locul 9 anul trecut pe locul 7 în topul anual al revistei Forbes, care a dezvăluit lista cu cei 22 de miliardari celebri, față de 18 anul trecut.

Taylor Taylor, în vârstă de 36 de ani, și-a majorat considerabil veniturile în ultimii ani, în special datorită succesului uriaș al turneului său record, „Eras”, dar și valorii impresionante a catalogului său muzical. Artista deține acum integral drepturile asupra pieselor sale, după ce anul trecut a răscumpărat drepturile pentru primele șase albume lansate la începutul carierei.

Potrivit estimărilor, aproximativ 1 miliard de dolari din averea sa provine din redevențe și din încasările generate de turnee, în timp ce catalogul său de hituri este evaluat la circa 900 de milioane de dolari.

Turneul „The Eras”, care a inclus 149 de concerte susținute în 21 de țări între martie 2023 și decembrie 2024, a intrat în istorie drept cel mai profitabil turneu muzical realizat vreodată. Spectacolele au generat încasări totale de aproximativ 2,077 miliarde de dolari și au atras aproape 10 milioane de spectatori.

Datorită succesului spectaculos al turneelor sale, Taylor Swift și-a permis să achiziționeze drepturile asupra primelor sale șase albume. În 2019, casa de discuri Big Machine, fostul său partener, a vândut masterele artistei managerului Scooter Braun, ceea ce a determinat-o pe Swift să promită că le va reînregistra.

Braun a transferat ulterior drepturile către fondul de investiții Shamrock Holdings din Los Angeles în 2020. Însă, în mai 2025, artista a anunțat că a obținut controlul total asupra muzicii sale. „Așa am folosit câștigurile din turneul Eras. Fanii mei sunt motivul pentru care am reușit să-mi recuperez muzica”, a declarat Taylor Swift anul trecut.

Deși vânzarea inițială a masterelor s-a ridicat la peste 300 de milioane de dolari, suma cheltuită de Swift pentru a le recupera nu a fost dezvăluită. Totuși, remake-urile „Taylor's Version” ale albumelor Fearless, Red, Speak Now și 1989 i-au adus profituri considerabile, toate ajungând pe primele poziții ale topurilor.

Pe lângă succesul muzical, Taylor Swift deține proprietăți imobiliare în valoare de 100 de milioane de dolari, inclusiv apartamente în New York, Beverly Hills, Rhode Island și Nashville. Recent, noile statistici din industria muzicală britanică arată o revenire a vânzărilor de CD-uri în Regatul Unit, cu o creștere de 3,1% în 2025, impulsionată în mare parte de vânzările de 226.000 de exemplare ale celui mai recent album al artistei, The Life Of A Showgirl.

De asemenea, vânzările de viniluri au crescut cu 19,9%, datorită celor 147.000 de exemplare ale aceluiași album. Aceasta a transformat The Life Of A Showgirl în cel mai bine vândut vinil al unui album nou din acest secol, iar ediția Lover (Live From Paris) a fost al patrulea cel mai bine vândut vinil în 2025.

Până în prezent, Swift a înregistrat șase single-uri care au ajuns pe primul loc în topuri și 14 albume de top, depășind recordul Madonnei, care avea 12 albume de top pentru o artistă solo. Averea sa netă depășește 90 de milioane de dolari, suma estimată a logodnicului său, starul de fotbal american Travis Kelce. Cei doi urmează să se căsătorească vara aceasta într-o ceremonie fastuoasă în SUA. Recent, Travis Kelce a sugerat că Taylor lucrează la muzică nouă pentru un posibil al 13-lea album de studio

Steven Spielberg – 7,1 miliarde de dolari: La 79 de ani, Spielberg rămâne cel mai prolific regizor din istorie, cu câștiguri anuale de aproximativ 100 de milioane de dolari din încasările brute ale filmelor, grație unui contract semnat în 1987.

George Lucas – 5,2 miliarde de dolari: Creatorul francizei „Star Wars”, în vârstă de 81 de ani, a păstrat drepturile asupra licențelor și merchandisingului, iar vânzarea LucasFilm către Disney în 2012 i-a adus peste 2,2 miliarde de dolari.

Michael Jordan – 4,3 miliarde de dolari: Legenda NBA, acum în vârstă de 63 de ani, a acumulat 2 miliarde de dolari din afaceri și investiții corporative. În 2023, a vândut pachetul majoritar la Charlotte Hornets, echipă evaluată la 3 miliarde de dolari.

Vincent McMahon – 3,6 miliarde de dolari: Omul de afaceri în vârstă de 80 de ani a transformat WWE într-un brand global, culminând cu o fuziune uriașă în wrestling, evaluată la 21 de miliarde de dolari în 2023.

Oprah Winfrey – 3,2 miliarde de dolari: Gazda de talk-show-uri și producătoare de filme a adunat o avere considerabilă prin compania sa, Harpo, parteneriate cu Weight Watchers și investiții imobiliare.

Jay-Z – 2,8 miliarde de dolari: Rapperul de 56 de ani a strâns peste 1 miliard de dolari din brandurile sale de băuturi, D’Usse și Armand de Brignac, și din firma de divertisment Roc Nation, fondată în 2008.

Taylor Swift – 2 miliarde de dolari.

Kim Kardashian – 1,9 miliarde de dolari: Vedeta reality show de 45 de ani deține o treime din brandul de lenjerie Skims, evaluat la 5 miliarde de dolari, și câștigă din cosmetice, imobiliare, sponsorizări și televiziune.

Peter Jackson – 1,9 miliarde de dolari: Regizorul de 64 de ani, cunoscut pentru seria „Stăpânul Inelelor”, a vândut Weta Digital, compania sa de efecte vizuale, pentru 1,63 miliarde de dolari în 2021.

Magic Johnson – 1,6 miliarde de dolari: Fostul baschetbalist de 66 de ani controlează o companie de asigurări de viață și deține participații în patru echipe sportive profesioniste americane.

Tiger Woods – 1,5 miliarde de dolari: Legendarul golgfer de 50 de ani a câștigat 1,9 miliarde de dolari din premii și sponsorizări, inclusiv 121 de milioane numai din competiții.

Dick Wolf – 1,5 miliarde de dolari: Producătorul de 79 de ani al seriilor „Law & Order”, „Chicago” și „FBI” a semnat un contract de 1 miliard de dolari pe cinci ani cu NBCUniversal în 2020.

Tyler Perry – 1,4 miliarde de dolari: Actor și regizor de 56 de ani, deține integral cele 22 de filme și peste 1.200 de episoade TV, precum și cel mai mare studio de producție cinematografică din SUA.

LeBron James – 1,4 miliarde de dolari: Baschetbalistul de 41 de ani a câștigat 500 de milioane de dolari din contracte sportive și deține un acord de sponsorizare pe viață cu Nike, în valoare de 1 miliard de dolari.

Bruce Springsteen – 1,2 miliarde de dolari: Artistul de 76 de ani a strâns averea prin turnee de cinci decenii, 21 de albume de studio și vânzarea catalogului său muzical către Sony pentru 500 de milioane de dolari în 2021.

Arnold Schwarzenegger – 1,2 miliarde de dolari: Actorul de 78 de ani a câștigat 500 de milioane de dolari din filme și a investit în diverse afaceri, inclusiv într-o firmă de gestionare a activelor de 1 trilion de dolari.

Jerry Seinfeld – 1,1 miliarde de dolari: Comediantul de 71 de ani a acumulat aproape 500 de milioane de dolari din sindicare sitcom-ului său și continuă turnee de stand-up, având o colecție Porsche evaluată la 100 de milioane de dolari.

Roger Federer – 1,1 miliarde de dolari: Sportivul de 44 de ani a câștigat 20 de turnee de Grand Slam și venituri considerabile prin parteneriate cu Rolex și Mercedes, fiind implicat și în alte afaceri sportive.

James Cameron – 1,1 miliarde de dolari: Cineastul de 71 de ani, responsabil pentru „Titanic”, „Avatar” și „Avatar: Calea apei”, a generat peste 7,5 miliarde de dolari din încasările celor mai de succes filme ale sale.

Rihanna – 1 miliard de dolari: Cântăreața de 38 de ani a investit cu succes în industria cosmeticelor și a lenjeriei, prin Fenty Beauty și Savage X Fenty, în paralel cu veniturile din muzică.

Beyoncé – 1 miliard de dolari: Cântăreața de 44 de ani a strâns peste 1 miliard de dolari din turnee, deține un catalog muzical de 300 de milioane și o linie de produse pentru păr, evaluată la 100 de milioane de dolari.

Dr. Dre – 1 miliard de dolari: Rapperul de 61 de ani a co-fondat Beats Electronics și Beats Music și a lansat pe parcursul carierei sale Kendrick Lamar și Eminem prin Death Row Records.