Oprah, despre renunțarea la medicamentele pentru slăbit: Simțeam că e o înșelătorie

Oprah Winfrey a vorbit despre lupta sa cu greutatea corporală și medicamentele pentru slăbit. Vedeta a mărturisit că această cale de a slăbi i se părea „o înșelătorie”, determinând-o să renunțe la un moment dat și să aleagă un stil de viață mai echilibrat cu multă mișcare, potrivit Fox News.

Oprah Winfrey, în vârstă de 71 de ani, vorbește despre experiența sa cu medicamentele GLP-1, folosite pentru reglarea greutății, și despre impactul lor asupra procesului de slăbire. Vedeta a început să ia acest tratament în 2023, dar după șase luni a renunțat pentru a testa dacă poate continua să piardă în greutate fără ajutorul medicamentului.

Rezultatul nu a fost cel așteptat: în ciuda unei diete echilibrate și a rutinei regulate de exerciții, Oprah a recunoscut că a luat înapoi 9 kilograme.

„Va fi o chestiune pe viață. Iau medicamente pentru hipertensiune arterială și, dacă renunț la ele, tensiunea mea va crește. Același lucru este valabil și acum, îmi dau seama, și cu aceste medicamente. Mi-am dovedit mie însămi că am nevoie de ele”, a explicat Orah.

Winfrey a declarat că a reușit să ajungă la 70 de kilograme și că aceasta este greutatea pe care își dorește să o mențină. Vedeta a mai declarat că succesul său se bazează nu doar pe medicație, ci și pe activitatea fizică constantă: drumeții zilnice și antrenamente de rezistență.

„Combinația dintre medicație, drumeții și antrenamentul de rezistență mi-a dat corpul pe care îl aveam când alergam la maraton”, a spus ea. „Aveam 40 de ani și mă simțeam foarte bine, dar să pot avea 71 de ani și să simt că sunt în cea mai bună formă a vieții mele… pot spune că mă simt mai bine ca la 40 de ani.”

Într-un nou episod al emisiunii „The Oprah Podcast”, Oprah Winfrey a avut-o ca invitată pe Dr. Ania Jastreboff, endocrinolog și profesor asociat la Facultatea de Medicină Yale, pentru a discuta despre medicamentele GLP-1 utilizate în scopul pierderii în greutate și despre experiența personală a vedetei cu acestea. Cele două sunt, de altfel, și co-autoare ale noii cărți „Enough”.

Winfrey a mărturisit că, la început, a ezitat să apeleze la astfel de tratamente, din cauza stigmatului asociat medicamentelor pentru slăbit.

„Unul dintre motivele pentru care am fost reticentă să le folosesc la început, când încercam să slăbesc după operația la genunchi, este pentru că simțeam că e o înșelătorie, că e calea ușoară”.

Vedeta a subliniat că judecata celor din jur, precum și propria percepție, reprezintă adesea o piedică majoră pentru cei care iau în considerare aceste medicamente. „Am vrut să demonstrez că pot să reușesc singură și nu mi-am dorit ca oamenii să creadă că am apelat la o soluție facilă”, a concluzionat vedeta TV.

Winfrey a remarcat că multe persoane supraponderale, chiar și cele care nu apar la televizor, au experimentat același „nivel de rușine și jenă ” pentru că nu și-au putut controla greutatea. „Pare pedeapsa pe care o meriți”, a spus Winfrey.

„Este absolut opusul, Și nimic din toate acestea nu sunt sub controlul nostru. Cumva, în societate, credem că greutatea noastră este sub controlul nostru. Și nu este. Creierul nostru deține controlul”, a explicat Jastreboff.

Oprah Winfrey a comparat obezitatea cu dependența, subliniind că în prezent este recunoscută ca o afecțiune medicală la fel de serioasă: „Ani la rând am crezut că persoanele slabe reușesc doar datorită voinței, aleg alimente mai sănătoase și se pot abține mai mult timp. Credeam că nici măcar nu au gustat vreodată un chips. Apoi, după ce am încercat GLP-1, am realizat că nu se gândesc deloc la asta. Mănâncă doar atunci când le este foame și se opresc când se simt sătule”, a mărturisit ea.