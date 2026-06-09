Avertismentul „cuplului Trump-Hegseth”: Europa, trezește-te!(I)

Avertismentul „cuplului Trump-Hegseth”. În timp ce Asia decodează rapid noul realism de la Washington și se adaptează din mers, Europa rămâne blocată într-o matrice ideologică expirată. Vremea diplomației de catifea a apus.

Un mesaj rostit în Asia, dar adresat în bună parte unei Europe adormite în propriile iluzii, pune aliații de pe vechiul continent în fața unui test de supraviețuire geopolitică: fie își reformează radical gândirea strategică, fie își asumă abandonul total din partea Washingtonului.

Mesajul a fost transmis recent de către Pete Hegseth – Secretarul de război al SUA - la summit-ul anual de securitate Shangri-La Dialogue de la Singapore. Duritatea reprezentantului administrației de la Washington este extremă. Autorul moral este Donald Trump, iar cel material, Elbridge Colby, subsecretarul – a se citi ,,comisarul’’ – politic al Pentagonului.

Parteneri, nu protectorate și proconsuli

În discursul său, Pete Hegseth, a trasat o linie de demarcație brutală între trecutul idealist și prezentul tranzacțional al geopoliticii globale din ,,era Trump’’. Mesajul, livrat sub deviza „parteneri, nu protectorate”, redefinește complet termenii alianțelor americane, prioritizând pragmatismul militar în detrimentul retoricii clasice, aparținând vechii matrici democratice crescută pe ruinele Războiului Rece.

În timp ce aliații asiatici - cărora li se adresa șeful Pentagonului - dau semne că înțeleg noua ecuație bazată pe contribuții financiare și descurajare strategică, cancelariile europene par blocate într-un anacronism moralist, riscând degradarea din statutul de parteneri strategici în cel de simple „piese de decor” geopolitic.

Sfârșitul mesianismului global: Interesul bate doctrina

Multă vreme, diplomația de la Washington a funcționat ca o firmă de caritate geopolitică. Se împărțeau garanții de securitate în schimbul unor promisiuni vagi privind democrația liberală, drepturile omului și „ordinea internațională bazată pe reguli”. O viziune romantică, extrem de costisitoare pentru contribuabilul de peste Atlantic, dar extrem de confortabilă pentru aliații europeni, obișnuiți să-și finanțeze sistemele sociale generoase din banii economisiți de la apărare.

La Singapore, Pete Hegseth a coborât cortina peste această piesă de teatru, sub textul căreia, Donald Trump a refuzat să-și pună semnătura. Noua logică a Washingtonului pune pe primul loc primordialitatea intereselor naționale naturale.

Realism strategic versus cruciade ideologice

Acum, nu mai vorbim despre cruciade ideologice sau pornite din rațiuni ideologice - de pe pământ american - ci despre realism strategic. Statele Unite își reorganizează alianțele pe criterii de utilitate, nu de afinitate doctrinară. În tot acest timp, europenii par să fi rămas blocați în anticamera istoriei.

De la Bruxelles la Paris, Roma și Madrid, elitele politice încă mai cred că recitarea din tratatele privind drepturile omului poate opri o rachetă hipersonică lansată de Moscova. Berlinul a înțeles câte ceva, Varșovia puțin mai mult.

Incapacitatea cronică a unei mari părți din vechiul continent de a se adecva acestei realități tranzacționale frizează ridicolul. În timp ce lumea se reîmparte pe bază de bilanțuri contabile și capacități de producție militară, Bruxelles-ul organizează simpozioane despre standarde etice în politica externă și diplomație.

Programul SAFE, de exemplu - un lucru bun, în esență – a generat mai multă polemică decât arme, iar acestea din urmă vor fi cu o generație în urma celor americane.

Modelul asiatic versus iluzia europeană

Hegseth a validat, implicit, tradiția strategică asiatică: în Extremul Orient, valoarea unui aliat se măsoară în utilitate strategică, nu în puritate ideologică. Asia nu a avut niciodată luxul moralismului european; acolo, securitatea este o chestiune de supraviețuire matematică, nu de corectitudine politică. Această viziune pragmatică americană lovește direct în dogma europeană a „convergenței valorilor”.

Washingtonul a înțeles că un numitor comun politic este irelevant dacă partenerul nu poate alinia pe front două divizii funcționale. Convergența intereselor concrete a devenit noul standard de aur.

Ironia face ca europenii să privească încă de sus această abordare, considerând-o „cinică” sau „tranzacțională”. Ei preferă să rămână o comunitate de valori – o formulă elegantă pentru a descrie un club de state care vorbesc frumos, dar nu pot produce suficiente muniții nici pentru un conflict regional de uzură. Critica adusă de Hegseth este subtilă, dar devastatoare: America nu mai are timp de pierdut cu aliați care oferă doar sprijin moral și comunicate de presă îngrijorate.

Moartea asistată a retoricii: Securitatea se măsoară în rezultate

Pentru noua administrație de la Casa Albă, retorica politică a devenit zgomot de fond. Uneori asurzitor, alteori inexistent. Epoca discursurilor kilometrice despre „solidaritate transatlantică” s-a încheiat. Singurul indicator de performanță valabil în noul manual de strategie american este rezultatul palpabil în planul securității.

Dacă un stat dorește protecția umbrelei nucleare americane, trebuie să demonstreze ce aduce la schimb: baze militare, interoperabilitate reală, capacitate de lovire și bugete de apărare serioase. În mod evident, această abordare dă fiori reci în cancelariile de pe vechiul continent, unde securitatea a fost tratată decenii la rând ca un bun public gratuit, garantat de un unchi Sam binevoitor și (uneori)naiv.

Partea a doua a acestui text va fi publicată săptămâna viitoare.