Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, că Israelul și Iranul urmăresc o încetare imediată a focului și că negocierile pentru un acord de pace se află într-o etapă finală.

Mesajul liderului american vine pe fondul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu și al unor noi schimburi de atacuri între cele două state, care au ridicat semne de întrebare privind stabilitatea armistițiului aflat în vigoare în regiune.

În postarea publicată pe Truth Social, Trump a scris:

„Ambele părți, Israelul și Iranul, doresc o încetare imediată a focului! Negocierile finale pentru «Pace» sunt în desfășurare, cu condiția ca ignoranța sau prostia să nu le stea în cale.

Blocada va rămâne în vigoare și va fi aplicată integral până când se va ajunge la un «Acord Final». Lucrurile ar trebui să se miște rapid.”

Declarația sugerează că administrația americană consideră că există progrese în discuțiile diplomatice menite să transforme actualul armistițiu într-un acord mai amplu și mai durabil.

Anunțul lui Trump a fost făcut după o nouă escaladare a situației din regiune. În ultimele zile, Israelul și Iranul s-au acuzat reciproc de atacuri, iar schimburile de foc au alimentat temerile privind reluarea conflictului la scară largă.

Cu toate acestea, președintele american a insistat că incidentele recente nu vor afecta procesul de negociere și că discuțiile pentru un acord de pace continuă. Mai multe publicații internaționale au relatat că Washingtonul încearcă să mențină dialogul deschis și să evite o deteriorare a situației de securitate.

Un element important al mesajului publicat de Trump este menținerea blocadei impuse Iranului până la semnarea unui acord final.

Președintele american a transmis în repetate rânduri în ultimele săptămâni că măsurile de presiune economică și militară nu vor fi relaxate înainte de finalizarea negocierilor și de implementarea unui acord acceptat de toate părțile implicate.

Deocamdată, nici guvernul israelian și nici autoritățile iraniene nu au anunțat oficial un acord de încetare permanentă a focului.

Totuși, declarațiile venite de la Washington indică faptul că negocierile sunt într-o etapă avansată și că următoarele zile ar putea fi decisive pentru viitorul relațiilor dintre cele două state.

Evoluția discuțiilor va fi urmărită atent de comunitatea internațională, în contextul în care stabilitatea Orientului Mijlociu are implicații directe asupra securității regionale și a piețelor energetice globale