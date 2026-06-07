Update: Conform televiziunii israeliene N12, președintele Donald Trump i-a cerut explicit premierului Benjamin Netanyahu să nu lanseze un atac de represalii asupra Iranului ca răspuns la loviturile cu rachete de duminică. Într-o intervenție pentru KAN News, Trump a declarat că răspunsul de până acum al Israelului este suficient și că lumea se află în fața unei oportunități unice: „Putem obține pacea după 3.000 de ani”.

Ulterior, într-un dialog cu publicația Axios, liderul american a recunoscut că prioritatea sa numărul unu este salvarea canalelor diplomatice, Washingtonul fiind „foarte aproape de un acord final cu Iranul”. Trump a concluzionat că, din moment ce atacul Teheranului nu s-a soldat cu victime, speră ca Israelul să aleagă calea reținerii.

Israelul a intrat duminică, 7 iunie 2026, într-o nouă stare de alertă după ce armata israeliană a anunțat că Iranul a lansat rachete către teritoriul israelian.

Potrivit Associated Press, acesta este primul atac direct de acest tip de la intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil la începutul lunii aprilie. Iranul a confirmat lansările prin presa de stat, iar sirenele au fost activate în mai multe zone din Israel. Armata israeliană a transmis că rachetele au fost interceptate și, ulterior, a permis populației să iasă din adăposturi, cerând însă oamenilor să rămână în apropierea spațiilor protejate.

Atacul iranian a venit la câteva ore după lovituri israeliene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, zonă asociată cu Hezbollah. Israelul a susținut că atacul din Beirut a fost un răspuns la tiruri ale Hezbollah către nordul Israelului, în timp ce Iranul avertizase anterior că un atac asupra Beirutului va atrage riposta sa. Ministerul libanez al Sănătății a raportat două persoane ucise și 20 rănite în atacul israelian din capitala Libanului.

Potrivit presei, Iranul a lansat aproximativ zece rachete balistice către nordul Israelului, iar armata israeliană a afirmat că toate au fost interceptate sau au căzut în zone deschise. Gărzile Revoluționare iraniene au amenințat cu noi lovituri dacă operațiunile israeliene vor continua, în timp ce Israelul a transmis că se pregătește pentru posibile atacuri suplimentare.

Autoritățile israeliene au activat măsuri de protecție civilă, inclusiv folosirea adăposturilor și restricții privind activitățile publice. Potrivit relatărilor citate de presa internațională, școlile au fost închise, iar adunările publice au fost restricționate pe fondul riscului de noi atacuri.

Statele Unite ale Americii au cerut evitarea unei escaladări suplimentare, scrie NY Times. Președintele Donald Trump a spus că Iranul ar trebui să oprească lansările și să revină la masa negocierilor, iar în același timp a criticat loviturile israeliene asupra Beirutului, afirmând că acestea nu ajută negocierile cu Teheranul.

Situația a produs efecte și la nivel regional. După atacurile iraniene, Irakul și Siria au anunțat închiderea temporară a spațiului aerian, în timp ce eforturile de mediere pentru un acord mai amplu între Iran și SUA au fost puse sub presiune.

Israelul se află într-o stare de alertă ridicată după un atac iranian cu rachete, declanșat în contextul loviturilor israeliene asupra Beirutului și al conflictului cu Hezbollah. Rachetele au fost interceptate, populația a fost îndemnată să rămână aproape de adăposturi, iar comunitatea internațională încearcă să prevină extinderea conflictului.