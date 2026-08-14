Problema României nu este că a construit prea multe parcuri fotovoltaice sau eoliene. Problema este că tranziția energetică a fost făcută fără suficientă coordonare între producție, rețele și consum, susține o analiză publicată de Asociația Energia Inteligentă. O situație energetică analizată în detaliu.

Am construit capacități acolo unde investitorii au găsit terenuri, autorizații și racordări convenabile, nu neapărat acolo unde energia putea fi transportată și folosită cel mai bine. Am numărat megawații instalați, dar nu ne-am întrebat suficient dacă acea energie va fi disponibilă exact atunci când avem nevoie de ea.

Panourile fotovoltaice și turbinele eoliene sunt necesare și trebuie dezvoltate în continuare, sustine analiza Asociatiei Energia Inteligentă. Greșeala a fost să credem că un megawatt instalat în fotovoltaic sau eolian este echivalent cu un megawatt produs la comandă de o centrală clasică.

Soarele nu produce noaptea, iar vântul nu bate permanent. De aceea, regenerabilele trebuie însoțite de stocare, rețele mai puternice și capacități care pot produce atunci când este nevoie.

Statul s-a concentrat pe absorbția fondurilor europene, numărul de panouri montate și capacitatea instalată. Mult mai puțin pe stocare, rețele, rezerve și echilibrul dintre producție și consum.

Centralele pe cărbune erau vechi, poluante și tot mai scumpe, inclusiv din cauza certificatelor de CO₂. România trebuia să reducă treptat rolul cărbunelui.

Dar problema a fost ritmul. Am închis capacități sigure înainte să avem gata suficiente centrale noi pe gaze, capacități de stocare și rețele modernizate.

România nu trebuia nici să păstreze toate centralele pe cărbune, nici să le închidă în grabă. Soluția pentru situație energetică era o retragere treptată: închiderea celor complet necompetitive și păstrarea temporară a celor necesare siguranței sistemului, până când apar alternative reale.

Am închis după calendarul politic, dar am construit după hazard.

Energia regenerabilă poate fi foarte ieftină atunci când există soare și vânt. Dar un sistem energetic trebuie să funcționeze și seara, iarna, în perioade fără vânt sau în timpul unor crize.

Costul real nu înseamnă doar cât costă energia produsă de un panou sau o turbină. Trebuie adăugate și costurile pentru baterii, echilibrare, rețele și centrale de rezervă. Problema nu este că am construit regenerabile, ci că am confundat energia ieftină când există cu energia sigură când este necesară.

“Acum descoperim realitatea pe care fizica nu a încetat niciodată să ne-o spună: nu poți opri un reactor nuclear, un grup hidro sau o centrală pe gaz și să pui în loc aceeași putere în panouri, deoarece panourile produc când există soare, nu când SEN are nevoie de energie.

Criza actuală nu este eșecul energiei regenerabile. Este eșecul celor care au transformat tranziția energetică într-o cursă după subvenții, MW instalați și comunicate triumfaliste, fără să construiască stocarea, rețeaua și capacitatea controlabilă necesare funcționării sistemului”, susține Dumitru Chisăliță, președintele Asociației.

Nicio singură tehnologie nu poate rezolva toate problemele. România are nevoie de fotovoltaice și eoliene, dar și de hidroenergie, nuclear, centrale flexibile pe gaze, stocare și rețele puternice.

A susține că trebuie să construim doar fotovoltaice pentru că nu folosesc apă este la fel de greșit ca ideea că trebuie să păstrăm la nesfârșit toate centralele vechi.

Politica energetică trebuie făcută pornind de la o întrebare simplă: de ce are nevoie sistemul pentru a funcționa sigur, în fiecare oră?

România nu are nevoie de monopolul unei tehnologii. Are nevoie de un sistem echilibrat, capabil să furnizeze energie sigură și la prețuri suportabile în orice anotimp și în orice situație de criză.