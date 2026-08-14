WhatsApp testează o nouă funcție de securitate care poate identifica posibile tentative de fraudă și îi poate avertiza pe utilizatori înainte să devină victime. Funcția se numește Scam Alert și are la bază inteligența artificială, arată Computerhoy.20minutos.es.

Scam Alert este disponibil, pentru moment, într-o fază beta limitată. WhatsApp testează astfel modul în care funcția identifică potențialele fraude și colectează date despre eficiența sistemului.

Un model de învățare automată rulează direct pe dispozitivul utilizatorului. Astfel, conținutul conversațiilor analizate nu este transmis către WhatsApp pentru verificare.

Sistemul a fost antrenat folosind conversații frauduloase raportate anterior. Algoritmul nu se bazează doar pe anumite cuvinte, ci analizează caracteristici ale limbajului și modul în care evoluează conversația pentru a stabili dacă un mesaj primit de la o persoană care nu se află în lista de contacte poate face parte dintr-o tentativă de fraudă.

Atunci când sistemul identifică elemente suspecte, utilizatorul primește un avertisment direct în chat. Acesta poate alege să blocheze expeditorul, să raporteze conversația sau să continue discuția. WhatsApp a introdus și o soluție pentru cazurile în care sistemul marchează din greșeală o conversație ca fiind suspectă.

Utilizatorul poate marca discuția ca fiind de încredere, iar Scam Alert nu va mai afișa avertismente pentru respectivul chat. Funcția poate fi dezactivată oricând, astfel încât utilizatorul să păstreze controlul asupra sistemului de protecție, potrivit sursei.

În cazul unei conversații marcate ca fiind de încredere, utilizatorii pot alege să transmită voluntar către WhatsApp ultimele cinci mesaje. Informațiile pot fi folosite pentru îmbunătățirea acurateței sistemului de detectare a fraudelor.

Scam Alert face parte dintr-o serie de măsuri prin care WhatsApp încearcă să reducă numărul tentativelor de fraudă și să intervină înainte ca utilizatorii să ofere date sensibile sau să piardă accesul la conturi.

O altă funcție de securitate urmărește comportamentele suspecte asociate solicitărilor de conectare a unor dispozitive noi. Măsura vizează inclusiv metode prin care infractorii încearcă să convingă utilizatorii să scaneze coduri QR malițioase sau să le ofere codurile necesare pentru conectarea unui dispozitiv.

WhatsApp a început, de asemenea, să implementeze „Setări stricte ale contului”, o opțiune de securitate destinată utilizatorilor care ar putea deveni ținta unor atacuri mai sofisticate.