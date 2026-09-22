Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a explicat poziția formațiunii în legătură cu susținerea Guvernului propus de Siegfried Mureșan. UDMR a analizat două variante, respectiv retragerea înaintea votului sau participarea la procedura parlamentară până la exprimarea votului. Formațiunea a decis să meargă până la capăt și să își asume votul în Parlament.

Kelemen Hunor a arătat că actuala configurație parlamentară nu asigură, în acest moment, numărul necesar de voturi pentru învestirea Guvernului. Liderul UDMR a făcut calculul pornind de la voturile formațiunilor care susțin proiectul și de la cele ale minorităților.

„Sunt clare lucrurile dacă ne uităm la cifre, că cifrele nu mint. Dacă faci un calcul atunci îți dai seama că în acest moment avem 171 de voturi în condițiile în care toată lumea, vorbesc de PNL, USR, UDMR, e prezent și votează pentru, la care dacă se adaugă voturile minorităților tot la 188 ajungem deci suntem departe încă de 233, rămâne de văzut dacă neafiliații votează guvernul…tot la 208 ajungi”, a arătat liderul politic.

„Eu am spus că dacă nu există voturile necesare sunt cele două posibilități: mergem până la vot după dezbaterile în Parlament și vom afla care este scorul, (…)asta înseamnă că și a doua condiție pentru cădera acestui guvern este îndeplinită, această posibilitate ne duce cu un pas mai aproape de alegerile anticipate, sau, eventual o retragere tactică, vezi că nu ai voturile necesare, și atunci premierul desemnat are posibilitatea de a decide, mergem mai departe sau nu mergem mai departe.

Aseară am avut o discuție și s-a luat decizia că indiferent de ce se va întâmpla vom merge până la capăt. Sigur, are argumentele lui, noi am avut astăzi o discuție în Consiliul Permanent și am spus că dacă în iunie am fost de acord cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan, dacă de atunci nu s-a schimbat nimic nici la PNL, nici la USR nici la noi, trebuie să fim solidari cu colegii noștri și să mergem până la asumarea votului.” a declarat Kelement Hunor pentru Euronews.

Liderul UDMR a susținut că formațiunea nu va recurge la o retragere înaintea votului, chiar dacă actualele calcule indică un număr insuficient de voturi pentru învestirea Guvernului.

Decizia a fost luată după o discuție a conducerii formațiunii și a fost reconfirmată în Consiliul Permanent al UDMR.

Kelemen Hunor a legat poziția UDMR de acordul exprimat în luna iunie pentru nominalizarea lui Siegfried Mureșan. Potrivit liderului formațiunii, în lipsa unor schimbări la nivelul partidelor care susțin nominalizarea, UDMR consideră că trebuie să își mențină sprijinul și să ajungă până la votul din Parlament.