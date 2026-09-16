Președintele UDMR, Kelemen Hunor, propune o a treia formulă pentru viitorul Executiv, între un Guvern politic construit în jurul PSD și unul tehnocrat. Liderul UDMR vorbește despre un „guvern instituțional”, format din funcționari cu experiență îndelungată în administrația publică, în contextul negocierilor dintre partide pentru găsirea unei majorități care să susțină viitorul Cabinet.

Kelemen Hunor a adus în discuție o nouă posibilitate pentru formarea viitorului Guvern, diferită atât de varianta unui Executiv politic, cât și de cea a unui Cabinet format din tehnocrați.

Președintele UDMR spune că în acest moment sunt luate în calcul două scenarii: un Guvern politic construit în jurul PSD și varianta unui Guvern tehnocrat.

„Astăzi vorbim despre un Guvern politic, în jurul PSD, un premier, aici n-am nicio idee pe cine va desemna președintele. După aceea urmează a doua variantă, ce spunea data trecută domnul Bolojan, un guvern tehnocrat”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a prezentat însă și o a treia posibilitate, situată între cele două variante discutate până acum.

Formula prezentată de Kelemen Hunor ar presupune formarea Executivului din funcționari cu experiență de zeci de ani în administrația publică, care au lucrat de-a lungul timpului cu guverne și partide diferite.

„Ar exista și a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar asta nu am discutat. Asta înseamnă că un guvern alcătuit din oameni, funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncți care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, care cunosc domeniul, care au autoritate, au o experiență”, a spus liderul UDMR.

Potrivit explicațiilor sale, nu ar fi vorba despre un Cabinet alcătuit exclusiv din specialiști veniți din mediul privat, ci despre persoane care cunosc modul de funcționare al administrației publice și procedurile instituționale.

„Nu trebuie să aduci din zona multinaționalelor sau din zona de business, care cunosc proceduri administrative și să fie ei. Nu neapărat guvern tehnocrat, de experți, un guvern instituțional”, a explicat el.

Kelemen Hunor afirmă că această nouă formulă a fost propusă în încercarea de a găsi un punct comun între PSD și PNL, în condițiile în care cele două partide susțin în prezent variante diferite pentru formarea viitorului Executiv.

„Eu am încercat să fac o propunere, încă o propunere care s-ar putea, la o adică, să apropie cele două partide”, a afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a vorbit și în ultimele zile despre dificultatea formării unui Guvern în lipsa unei înțelegeri între PSD și PNL. Pe 14 septembrie, acesta declara că un Guvern tehnocrat ar avea, la rândul său, nevoie de sprijin politic pentru a putea funcționa.

Președintele Nicușor Dan a convocat joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

Discuțiile au loc în contextul în care formațiunile politice nu au ajuns până acum la o formulă comună care să asigure susținerea parlamentară necesară unui nou Guvern.

În acest context, varianta prezentată de Kelemen Hunor ar presupune un Executiv alcătuit din persoane cu experiență în administrația publică, poziționat între formula unui Guvern politic și cea a unui Cabinet tehnocrat.