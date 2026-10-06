Politica

Eugen Tomac, prima propunere de premier a lui Nicușor Dan, i-a transmis lui Luca Niculescu ce așteaptă românii de la viitorul Guvern

Eugen Tomac, prima propunere de premier a lui Nicușor Dan, i-a transmis lui Luca Niculescu ce așteaptă românii de la viitorul GuvernSursa : Inquqm Photos/Octav Ganea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și prima propunere a acestuia pentru funcția de premier după demiterea Guvernului Bolojan, i-a transmis marți un mesaj lui Luca Niculescu, noul premier desemnat.

Tomac i-a urat succes lui Luca Niculescu și a spus că România trebuie să depășească actuala criză politică.

„Îi urez mult succes premierului desemnat, Luca Niculescu! România trebuie să iasă cu bine din această criză politică”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Europarlamentarul a precizat că românii așteaptă de la clasa politică asumare, nu calcule politice.

Ce se întâmplă cu RO Wallet, portofelul digital al României. MAI a făcut sondaj
Ce se întâmplă cu RO Wallet, portofelul digital al României. MAI a făcut sondaj
Fenomenul Kașpirovski, poreclit Rasputin al Uniunii Sovietice: jumătate de miliard de telespectatori în 6 transmisii!
Fenomenul Kașpirovski, poreclit Rasputin al Uniunii Sovietice: jumătate de miliard de telespectatori în 6 transmisii!

„Un vot pentru viitorul guvern este mai mult decât un angajament politic,  a devenit o obligație patriotică”, a transmis Tomac.

Luca Niculescu și Nicușor Dan

Luca Niculescu și Nicușor Dan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Eugen Tomac a fost prima propunere de premier

Eugen Tomac a fost prima propunere de premier făcută de președintele Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan, în luna mai.

Tomac nu a ajuns însă în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. El și-a depus mandatul după ce nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară pentru Cabinetul pe care îl propusese, format din tehnocrați.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a făcut alte două nominalizări, înainte de desemnarea lui Luca Niculescu. Actualul candidat la funcția de premier este a patra propunere făcută de șeful statului.

Luca Niculescu are zece zile pentru formarea Guvernului

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul prin care l-a desemnat oficial pe Luca-Alexandru Niculescu candidat la funcția de prim-ministru.

Potrivit decretului, Niculescu are la dispoziție zece zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista Cabinetului. În această perioadă, el trebuie să poarte și negocieri politice pentru a obține cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.

Stiri calde

20:48 - Eugen Tomac, prima propunere de premier a lui Nicușor Dan, i-a transmis lui Luca Niculescu ce așteaptă românii de la ...
20:39 - România, pe primul loc în UE la un indicator important. Datele publicate de Eurostat
20:32 - Cehia nu va participa la Eurovision 2027. Televiziunea publică invocă reducerile bugetare
20:24 - Rusia neagă un posibil focar de ciumă. OMS evaluează riscul
20:10 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7 octombrie 2026. La capătul Astrologiei
20:01 - Mesajul transmis de Messi înaintea ultimului său meci în naționala Argentinei
19:53 - Probleme temporare la rezervările TAROM. Ce trebuie să știe pasagerii
19:49 - Percheziții într-un dosar cu mașini de lux. Cum încercau suspecții să le ascundă

HAI România!

Uite premierul, nu e premierul! Mai trage o carte la Cotroceni

Uite premierul, nu e premierul! Mai trage o carte la Cotroceni

AUR împinge PSD spre USR? Alternativa pentru Grindeanu

AUR împinge PSD spre USR? Alternativa pentru Grindeanu

Grindeanu premier sau alt nume? Scenariul lui Adrian Severin

Grindeanu premier sau alt nume? Scenariul lui Adrian Severin

Proiecte speciale