Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și prima propunere a acestuia pentru funcția de premier după demiterea Guvernului Bolojan, i-a transmis marți un mesaj lui Luca Niculescu, noul premier desemnat.

Tomac i-a urat succes lui Luca Niculescu și a spus că România trebuie să depășească actuala criză politică.

„Îi urez mult succes premierului desemnat, Luca Niculescu! România trebuie să iasă cu bine din această criză politică”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Europarlamentarul a precizat că românii așteaptă de la clasa politică asumare, nu calcule politice.

„Un vot pentru viitorul guvern este mai mult decât un angajament politic, a devenit o obligație patriotică”, a transmis Tomac.

Eugen Tomac a fost prima propunere de premier făcută de președintele Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan, în luna mai.

Tomac nu a ajuns însă în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. El și-a depus mandatul după ce nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară pentru Cabinetul pe care îl propusese, format din tehnocrați.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a făcut alte două nominalizări, înainte de desemnarea lui Luca Niculescu. Actualul candidat la funcția de premier este a patra propunere făcută de șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul prin care l-a desemnat oficial pe Luca-Alexandru Niculescu candidat la funcția de prim-ministru.

Potrivit decretului, Niculescu are la dispoziție zece zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista Cabinetului. În această perioadă, el trebuie să poarte și negocieri politice pentru a obține cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.