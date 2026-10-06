Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți că a avut prima discuție cu premierul desemnat Luca Niculescu și că are încredere că acesta va putea forma o majoritate parlamentară pentru învestirea viitorului Guvern. Liderul Uniunii i-a transmis și condiția pe care formațiunea sa o consideră o „linie roșie”.

Kelemen Hunor a spus că România are nevoie cât mai repede de un Executiv cu puteri depline, în contextul situației economice dificile.

„Astăzi trăim într-o situație economică dificilă: trebuie să-i ajutăm pe cei mai vulnerabili, trebuie să păstrăm locurile de muncă și să creăm altele noi. Pentru aceasta este nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline. Acesta este interesul oamenilor”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a anunțat că a discutat marți dimineață la telefon cu Luca Niculescu, după desemnarea acestuia pentru funcția de premier.

Kelemen Hunor a spus că experiența diplomatică a lui Niculescu îi oferă motive să creadă că acesta va putea strânge sprijinul parlamentar necesar pentru formarea unei majorități.

„În această dimineață am vorbit la telefon cu noul premier desemnat, Luca Niculescu. Fiind diplomat, a negociat de-a lungul întregii sale cariere, de aceea avem încredere că va reuși să formeze o majoritate parlamentară”, a punctat Kelemen.

Președintele UDMR a spus că formațiunea sa are însă o „linie roșie” în privința viitorului Executiv. Aceasta vizează excluderea partidelor și grupurilor din zona suveranistă din ecuația voturilor necesare pentru susținerea Guvernului.

„Avem o singură linie roșie: noul guvern nu poate depinde de voturile AUR și SOS”, a mai spus liderul UDMR.

Luca Niculescu a fost desemnat premier de președintele României, Nicușor Dan, în urma consultărilor desfășurate luni la Palatul Cotroceni.