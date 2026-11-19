Din cuprinsul articolului Ce a decis instanța în cazul femeii care a mușcat un jandarm la protestul pentru susținerea lui Călin Georgescu

Femeia suporter al lui Călin Georgescu nu a fost arestată, dar are măsura controlului judiciar pe 60 de zile, dar și cu obligația de a purta brățară electronică de urmărire și interzicerea de a participa la adunări publice, apropierea de arestul central, instanțe de judecată, doar când este chemata de organele judiciare. Decizia nu este definitivă.

„Judecătoria sector 4 București în dosarul nr 40299/4/2029. Inculpat Avram S. Loredana Leila Donatella Tip solutie: respinge cererea Solutia pe scurt: În baza art. 227 alin. 1 c.proc.pen., respinge ca neîntemeiată propunerea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, formulată în dosarul nr. 7375/163/P/2026 la data de 19.11.2026 privind luarea măsurii arestării preventive pe o durată de 30 de zile faţă de inculpata AVRAM LOREDANA LEILA DONATELLA. În baza art. 227 alin. 1 teza a II-a c. proc. pen. dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei AVRAM LOREDANA LEILA DONATELLA, dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză. În baza art. 227 alin. 2 c.proc.pen raportat la art. 202 alin. 4 lit. b) c. proc. pen. şi cu referire la art. 2151 alin. 1 c.proc.pen., dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpata AVRAM LOREDANA LEILA DONATELLA, pe o durată de 60 de zile, de la 19.11.2026 la 17.01.2027 inclusiv.

În baza art. 215 alin. 1 c.proc.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 c. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatei să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu se deplaseze în perimetrul delimitat de strada Izvor pornind de la Hotel JW Marriot București – Calea 13 septembrie până la intersecția cu Bulevardul Libertății - Bulevardul Libertății până la Piața Regina Maria – Bulevardul regina Maria până la Cap linie tramvai 32 în Piața Unirii – Splaiul Independenței în direcția Piața Unirii 1 până la intersecția cu strada Halelor - Splaiul Independenței până la intersecția cu strada Bogdan Petriceicu Hașdeu – Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu – Strada izvor până la Hotel JW Marriot București [interdic?ia aplicându-se în toată zona delimitată de străzile indicate].

De la obligația de a nu se deplasa în perimetrul indicat, se exceptează deplasările necesare prezentării inculpatei la chemările organelor judiciare, în condițiile art. 215 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., precum și deplasarea directă necesară în acest scop și părăsirii perimetrului după încetarea motivului care a determinat prezența sa. c) Să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; d) Să nu se apropie de persoana vătămată și martorii audiați în dosarul 7375/163/P/2026 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București., înregistrat sub numărul 40299/4/2026 pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București. h) Să nu participe la mitinguri, demonstrații, manifestații sau procesiuni cu caracter politic, desfășurate în piețe, pe căi publice ori în alte locuri în aer liber, la care participă mai mult de 5 persoane. În baza art. 215 alin. 3 c.proc.pen., atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În baza art. 215 alin. 4 c.proc.pen, desemnează ca organ însărcinat cu supravegherea respectării de către inculpată a obligațiilor stabilite în cadrul controlului judiciar, organul de poliție în a cărui circumscripție domiciliază inculpata. În baza art. 275 alin. 3 c.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunțare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 19.11.2026, ora 16.47. Document: Încheiere de dezînvestire 19.11.2026