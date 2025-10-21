Profesor universitar, trimis în judecată pentru luare de mită. Bani de la studenți pentru note

Un profesor universitar din Brașov a fost trimis în judecată pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani de la studenți și cadre MAI pentru promovarea examenelor și a lucrărilor de licență. Mita ajungea până la 500 de euro. În dosar mai sunt inculpați alți 12 suspecți.

Un profesor universitar din Brașov a fost trimis în judecată pentru luare de mită, într-un dosar complex instrumentat de Direcția Generală Anticorupție (DGA) și Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Potrivit anchetatorilor, cadrul universitar ar fi primit sume de bani de la mai mulți studenți – printre care și cadre active din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – pentru a le asigura promovarea examenelor din timpul facultății și pentru a le facilita obținerea diplomei de licență.

Dosarul, finalizat de procurori, vizează un total de 13 inculpați, acuzați de dare de mită, luare de mită, cumpărare de influență și trafic de influență.

Conform rechizitoriului, în perioada august 2023 – iunie 2024, profesorul universitar – care activa la o facultate de drept din Brașov – ar fi cerut bani de la studenți pentru a le facilita trecerea examenelor pe parcursul anilor de studii, dar și pentru a le furniza lucrările de licență gata redactate.

Investigațiile DGA arată că mita era diferențiată în funcție de tipul examenului:

între 200 și 300 de euro (sau echivalentul în lei) pentru promovarea examenelor curente;

între 400 și 500 de euro pentru transmiterea lucrării de licență și asigurarea promovării examenului final.

Profesorul ar fi fost ajutat de un fost cadru universitar, care „își trafica influența” asupra acestuia și intermedia legătura cu studenții dispuși să plătească.

Potrivit procurorilor, printre cei care au oferit bani se aflau și angajați activi ai Ministerului Afacerilor Interne, înscriși la programe universitare sau de masterat.

Aceștia ar fi plătit pentru a promova examenele fără a participa efectiv la cursuri sau evaluări.

Procurorii susțin că profesorul primea banii în numerar, fie direct, fie prin intermediul fostului profesor, care garanta că sumele vor ajunge la destinatar. În schimb, studenții beneficiau de note de trecere, lucrări pregătite de alții și acces la examene fără prezență.

În timpul anchetei, doi dintre inculpați – profesorul universitar și fostul cadru didactic – au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior fiind plasați sub control judiciar.

De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului și confiscarea sumelor obținute ilegal:

până la 43.500 de lei în cazul profesorului universitar;

până la 27.000 de lei în cazul fostului profesor.

Măsurile au fost luate pentru a garanta eventualele confiscări speciale în cazul unei condamnări definitive.

După finalizarea cercetărilor, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus trimiterea în judecată a tuturor celor 13 inculpați.

Rechizitoriul și dosarul cauzei au fost înaintate Tribunalului Brașov, care va decide asupra vinovăției celor implicați.

Direcția Generală Anticorupție a transmis, într-un comunicat oficial, că „ancheta a vizat fapte grave de corupție în mediul universitar, care afectează în mod direct încrederea publicului în integritatea procesului educațional și a instituțiilor de învățământ superior”.