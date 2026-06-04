Politica

Condițiile impuse de USR lui Eugen Tomac: Nicio formulă cu PSD nu este acceptabilă

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Condițiile impuse de USR lui Eugen Tomac: Nicio formulă cu PSD nu este acceptabilăDominic Fritz. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

USR va participa la discuțiile cu premierul desemnat Eugen Tomac, a transmis liderul formațiunii, Dominic Fritz. Acesta a subliniat însă că partidul are condiții clare pentru eventualul sprijin acordat viitorului Guvern. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Fritz a insistat asupra implicării miniștrilor USR în viitorul Executiv și a exclus orice formulă guvernamentală care ar include PSD.

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Dominic Fritz a afirmat că partidul va răspunde invitației la dialog și va analiza propunerile premierului desemnat, invocând responsabilitatea față de situația politică actuală și respectul față de președintele României.

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil”, a scris Dominic Fritz în mesajul său.

Condițiile impuse de USR lui Eugen Tomac: Nicio formulă cu PSD nu este acceptabilă

Președintele USR a reiterat una dintre condițiile considerate esențiale de partid în perspectiva negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare.

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„USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă.”

Liderul formațiunii a susținut că soluția care ar trebui să primească sprijinul partidului este un guvern din care să facă parte și reprezentanți ai USR. Acesta i-a nominalizat pe cei patru miniștri ai partidului și le-a evidențiat activitatea din mandatul anterior.

„Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă.”

Eugen Tomac și Nicușor Dan

Eugen Tomac și Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook

Critici la adresa unei variante exclusiv tehnocrate

În mesajul său, Dominic Fritz a argumentat că reformele începute în ultimii ani nu pot continua fără asumare politică și fără miniștri care beneficiază de sprijinul unui partid.

„România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică.”

Președintele USR a transmis că un executiv format doar din tehnocrați ar putea întâmpina dificultăți în implementarea măsurilor necesare pentru reformarea statului.

„Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară.”

Apel pentru implicarea în viața politică

La finalul mesajului publicat online, Dominic Fritz a lansat și un apel către cei care doresc să se implice în activitatea politică, invitându-i să se înscrie în partid.

„Pentru voi avem un link: www.usr.ro/inscriere. Intrați în politică! Să fim cât mai mulți”, a scris Dominic Fritz pe rețelele de socializare.

Declarațiile liderului USR apar în contextul în care premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul Guvern. În perioada următoare, discuțiile dintre formațiunile politice vor fi decisive pentru obținerea votului de încredere în Parlament.

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