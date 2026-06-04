Politica

Eugen Tomac a mai fost propus premier. Cine l-a susținut atunci și cine nu l-a vrut

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Eugen Tomac a mai fost propus premier. Cine l-a susținut atunci și cine nu l-a vrut
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Din cuprinsul articolului

Premierul proaspăt desemnat de președintele Nicușor Dan, Eugen Tomac, a mai fost propus ca premier, cu opt ani în urmă, de fostul președinte Traian Băsescu. Nominalizarea respectivă nu s-a concretizat, însă, din cauza aritmeticii politice.

Eugen Tomac a mai fost propus premier

În timpul crizei politice de la începutul anului 2018, fostul președinte al României, Traian Băsescu, pe atunci lider al Partidului Mișcarea Populară (PMP), a surprins scena politică propunându-l pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președintele de atunci, Klaus Iohannis.

Băsescu și-a argumentat propunerea prin profilul politic al lui Eugen Tomac și prin semnificația simbolică a anului 2018, marcat de Centenarul Marii Uniri.

„Suntem în anul Unirii și atunci am venit cu o propunere de politician foarte bine conturat din punct de vedere al unionismului, Eugen Tomac”, declara fostul șef al statului după consultările de la Cotroceni.

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Contextul propunerii lui Eugen Tomac

Propunerea venea într-un context politic tensionat, generat de căderea Guvernului condus de Mihai Tudose și de negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Deși PMP dispunea de un număr redus de parlamentari, Băsescu susținea că un eventual Executiv condus de Tomac ar putea beneficia de sprijinul tuturor partidelor aflate în opoziție, al grupului minorităților naționale și chiar al unor parlamentari nemulțumiți din PSD.

Președintele României, Klaus Iohannis

Klaus Iohannis. Sursa foto: Răzvan Vălcăneanțu

Fostul președinte afirma atunci că există posibilitatea ca o parte dintre parlamentarii PSD să voteze diferit față de linia partidului, sugerând existența unor tensiuni interne în cea mai mare formațiune politică a momentului.

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Propunerea nu s-a concretizat, iar președintele Iohannis a desemnat-o ulterior pe Viorica Dăncilă pentru funcția de premier. Totuși, episodul a rămas unul dintre cele mai notabile momente din cariera politică a lui Eugen Tomac, fiind singura dată când numele său a fost avansat oficial pentru conducerea Guvernului României în cadrul consultărilor prezidențiale.

La acea vreme, Tomac era deja cunoscut pentru pozițiile sale pro-unioniste și pentru susținerea apropierii dintre România și Republica Moldova, temă care a reprezentat una dintre principalele direcții ale activității sale politice.

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