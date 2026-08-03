Netflix a schimbat radical industria divertismentului și a lansat unele dintre cele mai urmărite seriale și filme ale ultimilor ani. Strategia bazată pe bugete uriașe, actori celebri și libertate acordată regizorilor a produs însă și rezultate greu de apărat. Unele proiecte au costat sute de milioane de dolari fără să devină fenomene culturale, în timp ce altele au primit scoruri apropiate de zero din partea criticilor.

Nu toate titlurile din această categorie au fost ignorate de public. Unele au atras milioane de spectatori în primele săptămâni, ajutate de promovare și de distribuțiile spectaculoase. Cu toate acestea, audiența inițială nu a fost suficientă pentru a le transforma în producții apreciate sau memorabile.

„The Electric State” a fost prezentat drept unul dintre cele mai ambițioase proiecte din istoria Netflix. Filmul regizat de Anthony și Joe Russo i-a avut în rolurile principale pe Millie Bobby Brown și Chris Pratt, iar bugetul raportat a ajuns la aproximativ 320 de milioane de dolari.

Cu asemenea resurse și cu regizorii filmului „Avengers: Endgame” în spatele camerelor, așteptările au fost uriașe. Rezultatul a fost însă considerat de numeroși critici o aventură science-fiction previzibilă, construită din idei împrumutate și personaje insuficient dezvoltate.

Efectele vizuale și universul populat de roboți nu au putut compensa scenariul convențional și lipsa unei identități puternice. Filmul a ajuns inițial în fruntea clasamentului Netflix, dar nu a devenit succesul de durată pe care l-ar fi justificat o asemenea investiție. Presa internațională l-a prezentat ulterior drept un exemplu al producțiilor foarte scumpe, concepute pentru un public cât mai larg, dar lipsite de originalitate.

Zack Snyder a încercat să construiască prin „Rebel Moon” o nouă franciză science-fiction, cu planete îndepărtate, armate intergalactice, războinici și o mitologie suficient de amplă pentru mai multe continuări.

Primele două filme, lansate între 2023 și 2024, au beneficiat de o promovare masivă și de un buget total estimat la peste 160 de milioane de dolari. Proiectul a fost criticat însă pentru povestea fragmentată, personajele superficiale, dialogurile artificiale și utilizarea excesivă a scenelor filmate cu încetinitorul.

Producțiile nu au fost complet ignorate. Prima parte a înregistrat 34 de milioane de vizualizări într-una dintre săptămânile sale de vârf, iar continuarea a debutat pe primul loc în clasamentul filmelor în limba engleză, cu 21,4 milioane de vizualizări.

Problema a fost diferența dintre amploarea proiectului și impactul său cultural. „Rebel Moon” trebuia să devină începutul unui univers comparabil cu marile francize de cinema. În schimb, a rămas asociat mai ales cu recenziile negative și cu încercarea Netflix de a produce artificial următorul mare fenomen science-fiction.

Lansat în 2022, „The Gray Man” i-a reunit pe Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas și Regé-Jean Page într-un thriller de acțiune regizat tot de frații Russo. Bugetul său a fost estimat la aproximativ 200 de milioane de dolari.

Filmul conținea toate elementele unui succes comercial: vedete internaționale, urmăriri, explozii, confruntări spectaculoase și o poveste construită pentru posibile continuări. Cu toate acestea, criticii au considerat că scenariul nu reușește să ofere nimic nou și că personajele rămân captive într-o formulă deja utilizată de numeroase producții de acțiune.

„The Gray Man” nu poate fi descris drept un eșec total de audiență, dar a devenit un exemplu al filmului extrem de costisitor care atrage atenția la lansare și apoi dispare rapid din conversația publică.

Situația filmului „Red Notice” este diferită. Producția cu Dwayne Johnson, Ryan Reynolds și Gal Gadot a primit recenzii slabe și a fost acuzată că folosește vedetele pentru a ascunde o poveste lipsită de originalitate.

Din punct de vedere comercial, însă, filmul nu a eșuat. „Red Notice” se află printre cele mai urmărite filme din istoria Netflix, cu peste 230 de milioane de vizualizări în clasamentul actualizat al platformei.

Eșecul său este mai degrabă unul creativ. În ciuda bugetului de aproximativ 200 de milioane de dolari și a unei distribuții formate din trei dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, filmul nu a reușit să lase în urmă scene memorabile sau personaje cu adevărat originale.

În categoria producțiilor respinse aproape unanim de critici intră „The Last Days of American Crime”. Thrillerul lansat în 2020 are o durată de două ore și 29 de minute și a primit un scor de 0% pe Rotten Tomatoes, pe baza a 41 de recenzii.

Filmul urmărește un grup de infractori care pregătește un ultim jaf înainte ca autoritățile să activeze un semnal capabil să împiedice comiterea crimelor. Premisa promițătoare a fost compromisă de ritmul lent, violența excesivă și personajele greu de urmărit.

Durata nejustificat de mare a accentuat problemele scenariului, iar filmul a ajuns să fie citat frecvent printre cele mai slab evaluate producții originale distribuite de Netflix.

„The Ridiculous 6”, comedia western cu Adam Sandler lansată în 2015, a primit tot un scor de 0% din partea criticilor de pe Rotten Tomatoes.

Producția a fost controversată înainte de lansare, după ce mai mulți actori nativi americani au părăsit filmările, nemulțumiți de modul în care erau prezentate personajele și de glumele considerate ofensatoare.

După apariția pe platformă, filmul a fost criticat pentru umorul facil, scenariul dezordonat și stereotipurile folosite. Numele lui Adam Sandler a atras public, dar nu a împiedicat transformarea producției într-unul dintre cele mai cunoscute dezastre critice din portofoliul Netflix.

Kevin Hart și Mark Wahlberg păreau alegerea ideală pentru o comedie despre doi vechi prieteni care încearcă să evadeze din rutina vieții de adult. „Timp pentru mine”, lansat în 2022, a demonstrat însă că prezența unor actori populari nu poate compensa lipsa unei povești solide.

Filmul a primit un scor de numai 7% pe Rotten Tomatoes. Criticii au sancționat umorul forțat, situațiile previzibile și lipsa unei chimii convingătoare între personaje.

Producția a fost urmărită datorită notorietății celor doi actori, dar nu a reușit să se impună printre comediile reprezentative ale platformei.

Puține producții Netflix au provocat reacții atât de contradictorii precum „Blonde”. Filmul inspirat din viața lui Marilyn Monroe a fost apreciat pentru interpretarea actriței Ana de Armas, care a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul principal.

În același timp, producția a fost acuzată că transformă suferința actriței într-un spectacol și că prezintă viața acesteia printr-o succesiune de traume, umilințe și scene șocante.

„Blonde” a primit opt nominalizări la premiile Zmeura de Aur și a câștigat trofeul pentru cel mai slab film, precum și premiul pentru cel mai slab scenariu.

Rezultatul a fost un paradox: prestația actriței principale a fost recunoscută de Academia Americană de Film, în timp ce filmul în ansamblu a fost desemnat una dintre cele mai nereușite producții ale anului.

Regizat de Judd Apatow, „The Bubble” trebuia să satirizeze haosul din industria cinematografică în timpul restricțiilor sanitare. Povestea urmărea o echipă de actori care încearcă să filmeze continuarea unui blockbuster în timp ce sunt izolați într-un hotel.

Ideea oferea suficiente posibilități pentru o comedie inspirată, dar filmul a fost considerat prea lung, superficial și lipsit de energie. Glumele despre pandemie au părut deja depășite în momentul lansării, iar distribuția numeroasă nu a reușit să dea coerență poveștii.

Adaptarea americană a manga „Death Note”, lansată de Netflix în 2017, a fost întâmpinată cu ostilitate de o mare parte a fanilor materialului original.

Filmul a modificat personalitatea personajelor, relația dintre Light și detectivul L, regulile universului și tonul poveștii. În încercarea de a comprima într-un singur lungmetraj o intrigă amplă, producția a pierdut jocul psihologic care transformase seria japoneză într-un fenomen internațional.

Pentru spectatorii care nu cunoșteau originalul, filmul a fost doar un thriller supranatural grăbit. Pentru fani, a reprezentat o adaptare care a păstrat numele și obiectele emblematice, dar a eliminat mare parte din identitatea poveștii.

Modelul Netflix nu funcționează după aceleași reguli ca industria cinematografică tradițională. Platforma nu depinde exclusiv de încasările obținute din bilete, ci urmărește atragerea abonaților, timpul petrecut în aplicație și capacitatea unui titlu de a genera interes la nivel mondial.

Din acest motiv, un film criticat poate fi considerat util dacă ajunge rapid pe primul loc și convinge milioane de utilizatori să apese butonul de redare. „Red Notice” demonstrează că o producție poate fi un succes uriaș de audiență și, simultan, o dezamăgire creativă.

Cele mai mari eșecuri Netflix nu sunt, așadar, întotdeauna filme pe care nu le-a văzut nimeni. Sunt producțiile pentru care platforma a mobilizat bugete enorme, vedete și campanii mondiale, dar care nu au reușit să ofere povești pe măsura investițiilor.