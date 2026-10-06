Republica Moldova. Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a sprijini Republica Moldova cu fonduri pentru compensațiile la energie în sezonul rece. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că UE este gata să ajute țara noastră să depășească criza energetică și să ajute cu compensați pentru a reduce din povara facturilor.

Oficialul european a amintit că sprijinul acordat anul trecut a avut un rol important în reducerea facturilor pentru populație. Kos a subliniat că renunțarea Republicii Moldova la orice formă de aprovizionare cu gaze din Rusia este o decizie importantă, dar care vine cu provocarea unor costuri mai mari.

„Sprijinul pe care l-am oferit anul trecut a fost crucial pentru reducerea facturilor achitate de oameni. Domnul prim-ministru ne-a prezentat o schemă de sprijin cu mai puțini bani, dar mai eficientă decât cea de anul trecut. Trebuie acum să recunoaștem că Republica Moldova a renunțat la orice formă de aprovizionare cu gaze din partea Rusiei. Acest lucru este admirabil. Însă situația s-a complicat, pentru că este greu să asiguri energie la prețuri accesibile”, a menționat Marta Kos.

Republica Moldova își propune să reducă dependența de un singur furnizor prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare. Țara a semnat deja un contract pentru achiziția de gaze din zăcământul Neptun Deep din România, care urmează să intre în producție anul viitor.

În același timp, autoritățile negociază și alte contracte cu furnizori din Statele Unite și Azerbaidjan.

„Guvernul nostru a anunțat că are ca prioritate diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze din țări prietenoase cu Moldova. De exemplu, din SUA sau de la furnizori-cheie din UE, inclusiv din România, cu care deja avem un contract semnat, care va începe anul viitor, prin proiectul «Neptun Deep», sau din alte țări prietenoase, cum este Azerbaidjanul. Vrem să dezvoltăm relații mai strânse cu aceste țări și să ne diversificăm rutele de aprovizionare”, a declarat premierul Vasile Tofan.

În cadrul discuțiilor cu oficialii europeni, premierul a precizat că stocurile necesare pentru sezonul rece sunt asigurate. Principala provocare rămâne însă menținerea unor prețuri accesibile pentru consumatori.

„Responsabilitatea noastră ca Guvern este să asigurăm aprovizionarea și să protejăm gospodăriile cele mai vulnerabile de impactul șocului prețurilor la energie”, a declarat Vasile Tofan.

Prețurile ridicate la gazele naturale reprezintă în prezent o problemă pentru țări din întreaga lume, iar diversificarea surselor de achiziție este una dintre soluțiile urmărite de Republica Moldova.

La 5 octombrie, Uniunea Europeană a anunțat că va aloca Republicii Moldova o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din Planul de Creștere Economică, după îndeplinirea a 18 angajamente de reformă.

Anunțul a fost făcut în cadrul celui de-al 10-lea Consiliu de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană. Oficialii europeni au apreciat ritmul reformelor de la Chișinău și au reafirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova.

În cadrul reuniunii a fost abordată și situația energetică a țării. Premierul a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul acordat în diversificarea surselor de energie, dezvoltarea infrastructurii de interconectare și reformarea pieței energetice.