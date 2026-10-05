Republica Moldova va primi o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din Planul de Creștere Economică al Uniunii Europene, după ce a îndeplinit 18 angajamente de reformă. Decizia a fost anunțată la cel de-al 10-lea Consiliu de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, unde oficialii europeni au apreciat ritmul reformelor de la Chișinău și au reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării.

„Astăzi am deblocat o nouă tranșă de 157 de milioane de euro pentru Republica Moldova”, a anunțat Înalta Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas.

Noua tranșă a fost acordată după evaluarea progreselor înregistrate de Republica Moldova și îndeplinirea celor 18 angajamente asumate în cadrul Planului de Creștere Economică.

Fondurile urmează să fie direcționate către proiecte în domenii precum transporturile, energia, infrastructura de apă, sănătatea și educația.

Premierul Vasile Tofan a declarat că noua finanțare va crește capacitatea autorităților de a realiza investiții în țară.

„În ultima perioadă de raportare, Moldova a îndeplinit 18 angajamente de reformă. Pe această bază, Comisia debursează încă 157 de milioane de euro. Suntem foarte recunoscători pentru acest sprijin. El ne crește direct capacitatea de a finanța investiții în țară”, a declarat premierul.

Odată cu această plată, valoarea totală a fondurilor puse la dispoziția Republicii Moldova prin Planul de Creștere ajunge la 661 de milioane de euro.

Kaja Kallas a remarcat progresele înregistrate de Republica Moldova atât în economie, cât și în domeniul securității. Potrivit oficialei europene, relațiile dintre Chișinău și Bruxelles sunt în prezent mai strânse ca niciodată.

Republica Moldova a fost prima țară care a semnat un Parteneriat de Securitate și Apărare cu Uniunea Europeană. Kallas a menționat și sprijinul european pentru modernizarea capacităților de apărare ale țării, printr-un pachet de 317 milioane de euro.

Oficiala europeană a evidențiat și beneficiile deja resimțite de cetățeni în urma apropierii de UE, inclusiv integrarea în sistemul unificat de plăți și extinderea spațiului european de roaming.

„Moldova a făcut pași importanți înainte, iar reformele avansează într-un ritm alert, totuși, menținerea acestui ritm al reformelor este imperativă”, a subliniat Kallas.

Autoritățile de la Chișinău își propun să finalizeze lucrările tehnice necesare pentru încheierea negocierilor de aderare până la începutul anului 2028 și să pregătească Republica Moldova pentru statutul de țară membră a Uniunii Europene până în 2030.

Premierul Vasile Tofan a declarat că integrarea europeană reprezintă proiectul național al Republicii Moldova și că autoritățile nu solicită scurtături în procesul de aderare.

„Nu cerem standarde mai joase sau scurtături. Credem într-un proces previzibil, bazat pe merit, în care progresul în reforme este urmat de progres în negocieri”, a subliniat șeful Executivului.

Premierul a apreciat și activitatea funcționarilor publici implicați în realizarea reformelor, menționând că Republica Moldova este considerată tot mai des „un elev bun în clasa țărilor candidate”.

În cadrul reuniunii, Kaja Kallas a dat asigurări că regiunea transnistreană nu va reprezenta un obstacol pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Oficiala europeană a abordat și situația din Găgăuzia, pledând pentru organizarea unor alegeri libere și transparente în regiune.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și situația energetică a Republicii Moldova. Premierul a precizat că stocurile necesare pentru sezonul rece sunt asigurate, însă principala provocare va fi menținerea unor prețuri accesibile pentru consumatori.

„Responsabilitatea noastră ca Guvern este să asigurăm aprovizionarea și să protejăm gospodăriile cele mai vulnerabile de impactul șocului prețurilor la energie”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în diversificarea surselor de energie, dezvoltarea infrastructurii de interconectare și reformarea pieței energetice.